IL LECCE SUBISCE ANCORA
(Rdl) _____________ Ma cosa è stato? Un allenamento fatto controvoglia? Una formalità da onorare incassando una sconfitta? Un tributo pagato alla Lega, alla sua pessima formula di Coppa Italia?
Un regalo a Mediaset?
Una donazione volontaria del 3 a 0 per 1000 ad Allegri?
Uno scatto di carriera per il signor Tremolada, per far vedere con quelli del Var come sanno infierire con un’espulsione che ha svuotato di ogni significato una partita che già di significato ne aveva pochissimo, stante l’atteggiamento dei Giallorossi fin dal primo minuto?
Una partita, è stata una partita?
Un Lecce inconsistente, stanco, sfiduciato, svilito, sottomesso, confuso, abulico, il peggior Lecce mai visto in campo, per tutti i 90 minuti di una non-partita allucinante, ecco cosa è stato.
Category: Sport