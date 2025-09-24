LECCE, UOMO SI ACCASCIA E MUORE IN STRADA DOPO L’ARRIVO DELLA POLIZIA

di Flora Fina ___________

Tragedia nel pomeriggio di ieri in via San Lazzaro, dove un giovane originario di Martano, Fabio Antonio Scardino, 35 anni, ha perso la vita in circostanze drammatiche. L’uomo, in evidente stato di agitazione, si trovava a torso nudo quando è stato segnalato al numero di emergenza 112 da cittadini preoccupati per il suo comportamento. Intorno alle 17, una pattuglia delle volanti è giunta sul posto.

Pochi istanti dopo, il giovane è crollato al suolo davanti al civico 5. Gli agenti hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione, affiancati da un passante che ha prestato aiuto, fino all’arrivo del personale sanitario del 118. Nonostante i tentativi di massaggio cardiaco proseguiti a lungo, ogni sforzo si è rivelato vano: il giovane è deceduto sul posto.

La zona è stata transennata per consentire i rilievi della polizia scientifica.

Sono intervenuti anche i sostituti procuratori Alberto Santacatterina e Maria Grazia Anastasia, insieme al questore Giampietro Lionetti. Successivamente sono giunti anche i carabinieri e la polizia locale, che ha gestito la viabilità, bloccata a partire dall’incrocio con via Salvatore Grande.

Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area e raccolto le testimonianze dei numerosi presenti, con l’obiettivo di ricostruire con precisione i momenti precedenti al decesso. L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia per chiarire le cause della morte.

Dalla questura è stato precisato che durante l’intervento non sono stati utilizzati strumenti coercitivi come taser o spray urticante. Le indagini sono ora affidate alla Polizia di Stato, che dovrà fare piena luce sulla vicenda.

