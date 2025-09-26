ROCA VECCHIA, ANZIANA TURISTA FRANCESE CADE DAGLI SCOGLI: SALVATA

(f.f.)__________

Mattinata di lavoro intenso per i soccorritori in località Roca Vecchia, dove una donna di nazionalità francese, di circa 70 anni, è rimasta ferita dopo una caduta sugli scogli.

Le temperature ancora miti e le giornate soleggiate di fine settembre continuano ad attirare turisti e bagnanti lungo il litorale salentino, richiedendo costante vigilanza da parte delle squadre di emergenza.La signora, rimasta immobilizzata e dolorante a causa dei traumi riportati, non poteva essere raggiunta via terra per la conformazione impervia della scogliera.

Per questo è stato necessario l’intervento coordinato della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono giunti il gommone veloce G.C.B. 195 e la motovedetta CP768, mentre da Lecce è arrivata una squadra dei pompieri con personale specializzato nel soccorso in acqua.

Con una manovra complessa e delicata, la turista è stata trasportata fino al gommone e condotta al porto di San Foca, dove un’ambulanza del 118 l’ha presa in carico per il trasferimento in ospedale.Grazie alla prontezza degli operatori, l’intervento si è concluso positivamente, garantendo cure immediate e scongiurando rischi più gravi per la donna.

Category: Cronaca