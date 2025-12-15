DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 15 DICEMBRE 2025
Oggi è lunedì 15 dicembre 2025.
La Chiesa festeggia Santa Virginia.
Buon onomastico alle nostre lettrici che portano questo nome!
Dieci giorni a Natale, poco più di due settimane a Capodanno.
Come oggi, nel 1965, gli USA lanciano la Gemini VI. Siamo nel pieno della corsa per la conquista dello spazio. Questo programma venne battezzato Gemini poiché la navicella spaziale poteva ospitare un equipaggio di due uomini. Condotto durante il periodo 1963-1966, il suo scopo fu quello di sviluppare le tecniche per i viaggi spaziali avanzati utilizzati poi durante il programma Apollo per portare l’uomo sulla Luna.
Proverbio salentino: QUANDU RRIA LA GLORIA SE PERDE LA MEMORIA
Quando arriva la gloria si perde la memoria.
Category: Costume e società