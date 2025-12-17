LA PETIZIONE / “Niente giustifica la caccia: insieme per l’ultimo sforzo!” 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. La Fondazione Capellino ci manda il seguente comunicato – appello _____________

La campagna “Niente giustifica la caccia” entra nella sua fase conclusiva. Chiediamo a tutti un ultimo sforzo attraverso il passaparola per raccogliere quante più firme possibile entro l’11 gennaio, data di chiusura.



L’11 gennaio la petizione si chiuderà, ma il suo significato non cesserà: le firme saranno portate nelle sedi istituzionali e lo slogan “Niente giustifica…” continuerà a guidare il nostro attivismo anche in futuro per altre cause fondamentali.



L’8 gennaio ci riuniremo con le associazioni animaliste e ambientaliste che hanno sostenuto la campagna. Costituiremo una piattaforma comune con lo scopo di sovrastare il lavoro di lobbying che storicamente svolgono con successo presso i parlamentari le associazioni pro-caccia.



Anche grazie alle vostre firme e al lavoro delle associazioni animaliste e ambientaliste, la discussione sul Disegno di Legge 1552 che mira a modificare l’attuale normativa è, al momento, sospesa. Ci recheremo in Parlamento a fine gennaio/inizio febbraio per incontrare una delegazione di Parlamentari di tutti gli schieramenti, con lo scopo di ottenere il ritiro del controverso Disegno di Legge e di rilanciare in direzione di una nuova normativa che, all’opposto, introduca nuove e più severe restrizioni alla caccia e in favore di una maggior sicurezza dei cittadini, come è emerso dai due sondaggi da noi commissionati all’Istituto Piepoli e a Ipsos.



Il Libro Bianco sulla Biodiversità, annunciato con l’Atto II, sarà disponibile da fine gennaio e sarà anticipato a tutti gli iscritti alla REcommunity attraverso una newsletter dedicata. Al contempo le associazioni pro-caccia riceveranno una copia di cortesia con l’invito a confrontarsi con noi in uno o più dibattiti pubblici.



Dopo l’11 gennaio continueremo a lavorare per la tutela della biodiversità in Italia e, grazie a collaborazioni internazionali, anche oltre i confini nazionali.



L’ultimo spot della campagna, che ricevete in anteprima con questa newsletter, sarà pubblicato sui social media il 23 dicembre unitamente all’ultima newsletter dell’anno che conterrà il nostro video di buone Feste, che include un cameo per Alberto Trentini, di cui tutti gli italiani reclamano la libertà.

