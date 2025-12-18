banner ad
DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 18 DICEMBRE 2025

| 18 Dicembre 2025 | 0 Comments

Buongiorno!

Oggi è giovedì 18 dicembre 2025.

Una settimana a Natale.

La Chiesa festeggia San Graziano. Buon onomastico al ‘nostro’ Graziano De Tuglie.

A Lecce l’ avvocato Stefania Elia festeggia il suo compleanno: auguri!

E auguri di buon compleanno alla professoressa e scrittrice leccese Anna Scarsella

.

Come oggi, nel 1865, con l’approvazione del XIII emendamento alla Costituzione, gli Stati Uniti d’ America abolirono la schiavitù.

Per l’ abolizione di tutte le altre leggi razziali, dovranno passare altri cento anni.

Proverbio salentino: PURU LI PULICI TENENU LA TOSSE
Anche le pulci hanno la tosse.
Si usa dirlo di persona che non ha alcun peso, alcuna autorità,  e ciò nonostante vuole a tutti i costi  imporre il proprio punto di vista.

