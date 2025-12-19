TRAGICO INCIDENTE STRADALE A SAN GIORGIO JONICO, MUORE GIOVANE ATLETA

(Rdl) _______________ Tragico schianto ieri sera nei pressi di San Giorgio Jonico, sulla strada che lo collega al capoluogo, dove un giovane di 23 anni, Stefano Principale, allievo maresciallo della Marina Militare e atleta di ciclismo, ha perso la vita in seguito a un drammatico incidente stradale.

Per cause ancora da accertare, la moto su cui viaggiava insieme ad un coetaneo si è scontrata con un’auto Nissan.

L’impatto è stato violento e per lui fatale: è morto sul colpo a causa della gravità delle lesioni riportate.

Indagini dei Carabinieri in corso per stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le responsabilità.

In queste ore sono tanti sui social i messaggi di partecipazione al lutto. Fra gli altri, quello del presidente del Comitato Regionale della Federciclismo, Tommaso Depalma, che ha così commentato la triste notizia:

“Stefano era un ragazzo meraviglioso. Questi drammi ti fanno capire quanto sia effimera la nostra vita, e quanto sia ancor più stolto accapigliarsi per quotidiane quisquilie, che ci fanno perdere di vista il senso di questa esistenza. La nostra famiglia perde un ragazzo, un giovane, un figlio, un fratello, un amico e soprattutto perde una speranza, che ogni giovane dovrebbe rappresentare, per se stesso, per i suoi affetti e per le comunità in cui vivono”.

