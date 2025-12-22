NATALE DI SOLIDARIETA’ ALL’OSPEDALE VITO FAZZI DI LECCE: I CARABINIERI REGALANO SORRISI AI PICCOLI PAZIENTI

Report del Comando Provinciale dei Carabineri di Lecce ______________

Un gesto che scalda i cuori in pieno periodo natalizio: i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce hanno portato la magia delle feste nel Reparto di Pediatria dell’Ospedale “Vito Fazzi”, donando giocattoli e materiale didattico ai bambini ricoverati. L’iniziativa ha coinvolto in particolare i piccoli pazienti dei reparti di Oncologia, Chirurgia, Reumatologia, Immunologia e Pediatria Generale, dove opera con dedizione Suor Alessandra Notaro.



Grazie alla preziosa collaborazione della dottoressa Roberta Tornese e della direzione sanitaria, l’evento è stato accolto con grande entusiasmo da grandi e piccini. Presenti i responsabili dei reparti – tra cui la dott.ssa Assunta Tornesello, la dott.ssa Lucia Russo e la dott.ssa Adele Civino – insieme a una folta rappresentanza di operatori sanitari.



I militari, in veste di Babbo Natale, hanno testimoniato l’attenzione costante dell’Arma verso i più piccoli, augurando a ciascun bambino di vincere la propria battaglia contro la malattia. Questo impegno va oltre le attività istituzionali di tutela e sicurezza, rafforzando il legame con il territorio attraverso gesti di prossimità verso le fasce più fragili.



Dal Comando Provinciale dei Carabinieri si sottolinea come la sinergia tra Arma e personale sanitario trasformi l’ospedale in un luogo di speranza e solidarietà autentica, dimostrando il valore della vicinanza umana nelle azioni quotidiane.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore esempio di come i Carabinieri siano al fianco della comunità leccese, non solo per garantire legalità e ordine pubblico, ma anche per diffondere calore e supporto nei momenti di maggiore difficoltà.

Lecce, 22 dicembre 2025.





