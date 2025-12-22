NOTTE DI FIAMME NEL SALENTO: COLPITI CINQUE VEICOLI E UNA CASA

(f.f.)_____________

Una lunga notte di emergenze ha interessato il Salento, dove due distinti incendi hanno provocato danni a cinque automobili e a una abitazione. Gli episodi si sono verificati a poche ore di distanza tra Trepuzzi e Gallipoli, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine.

Il primo allarme è scattato poco dopo la mezzanotte a Trepuzzi, in una strada residenziale della cittadina. Le fiamme hanno inizialmente coinvolto una Fiat 500 parcheggiata lungo la carreggiata, estendendosi rapidamente a una seconda auto, una Bmw Serie 1. Il calore sprigionato dall’incendio ha raggiunto anche la facciata di un’abitazione vicina, provocando danni agli infissi e alle parti esterne dell’immobile.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale, giunte con un’autobotte. L’azione rapida dei pompieri ha consentito di spegnere il rogo e di evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. I carabinieri della stazione locale hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’origine dell’incendio.

Alcune ore più tardi, intorno alle 3 del mattino, un secondo episodio si è verificato a Gallipoli. In via Regina Elena un incendio ha distrutto una Bmw Serie 1, mentre altre due vetture parcheggiate nelle immediate vicinanze – una Renault Clio e una Jeep Renegade – hanno riportato danni a causa dell’irraggiamento delle fiamme. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento gallipolino, che hanno messo in sicurezza l’area.

Le verifiche sulla dinamica e sulla natura dei due incendi sono in corso e sono affidate ai militari dell’Arma competenti per territorio. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.

Category: Cronaca