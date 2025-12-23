CI RISIAMO. COME OGNI ANNO DI QUESTO PERIODO RITORNANO LE VECCHIE BRUTTISSIME ABITUDINI DEI BOTTI. I CARABINIERI SEQUESTRANO MEZZA TONNELLATA DI FUOCHI PIROTECNICI ILLEGALI IN UN’ABITAZIONE PRIVATA

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ______________

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce per garantire un Capodanno sicuro e prevenire incidenti legati all’uso di fuochi d’artificio illegali. Nel corso di tali attività, a Scorrano (LE), i militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Maglie hanno scoperto un vero e proprio deposito clandestino di materiale esplodente all’interno dell’abitazione di un 70enne del posto.

Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto circa 500 chilogrammi di artifizi pirotecnici, alcuni dei quali non classificati, manomessi e alterati, custoditi in modo pericoloso nel garage interrato dell’immobile. Nel locale sono stati trovati anche strumenti e materiali per la fabbricazione artigianale di esplosivi, pronti all’uso.

L’intero materiale, considerato altamente pericoloso, è stato messo in sicurezza e catalogato con il supporto degli artificieri antisabotaggio del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Lecce, quindi sottoposto a sequestro in attesa della distruzione.

Il 70enne è stato denunciato per fabbricazione e commercio abusivi di materie esplodenti, omessa denuncia e detenzione illecita di esplosivi, reati previsti dalla Legge 2 ottobre 1967 n. 895.

Dal Comando Provinciale dei Carabinieri si ricorda che l’uso di fuochi d’artificio illegali o non conformi può avere conseguenze gravissime: ogni anno, nel periodo delle feste, si registrano incidenti evitabili dovuti a prodotti manomessi o maneggiati senza le dovute cautele. L’invito alla cittadinanza è di acquistare solo articoli pirotecnici regolarmente autorizzati e di farne uso in modo responsabile, nel rispetto della propria e altrui sicurezza.



L’intervento si inserisce nel piano straordinario di prevenzione e controllo disposto dall’Arma dei Carabinieri in vista delle festività, volto a contrastare la diffusione di fuochi d’artificio illegali e a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di comportamenti prudenti per assicurare un Natale e un Capodanno sereni e sicuri per tutti.



