DIARIO DEL GIORNO / VENERDI’ 26 DICEMBRE 2025
Oggi è venerdì 26 dicembre 2025.
Santo Stefano.
Auguri a tutti i nostri amici e a tutte le nostre amiche, a tutti i nostri lettori e a tutte le nostre lettrici che portano questo nome.
Nel vangelo secondo Matteo si narra che i Magi portarono in dono al Bambin Gesù oro, incenso e mirra.
L’ oro è il simbolo dell’ essenza divina del Cristo re dell’ universo.
La mirra è attributo di sapienza, saggezza e capacità taumaturgiche.
L’ incenso, omaggio alla divinità.
Oggi è il BOXING DAY, il giorno in cui si aprono i regali ricevuti, da parte di chi non ha potuto, o non ha voluto farlo ieri.
Il termine deriva dalla parola inglese “box”, scatola, e all’usanza nata nell’Ottocento di regalare doni alle persone o ai membri delle classi sociali più povere.
2004 , come oggi, ventuno anni fa. Maremoto dell’Oceano Indiano: un terremoto – con conseguente tsunami – di magnitudo 9,3, con epicentro al largo di Sumatra, sconvolge una vastissima area dell’Asia con gravissime ripercussioni dalle coste dell’Africa orientale fino all’Australia. Una tragedia di proporzioni bibliche: le vittime furono almeno trecentomila.
Proverbio salentino: A DDU RII MINTI LU ZIPPU
Dove arrivi conficca il legnetto.
Dove arrivi metti il segno. Si utilizza per dire a qualcuno di fare quanto riesce a fare, da lì poi si ripartirà il giorno dopo per finire l’opera.
Category: Costume e società