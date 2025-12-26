CAMMINATA CONDIVISA, DINAMICA E SALUTARE, A LECCE DOMENICA 28

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il seguente comunicato stampa degli organizzatori ____________

Walk For Life, una Camminata per la Vita: domenica 28 dicembre dalle 9:30 da Piazza Sant’Oronzo. Una camminata, libera e gratuita si svolgerà nel centro storico di Lecce

Il Gruppo Life Walking Walk For Life, con la collaborazione di Camminando Insieme di Ruffano, Gruppo di Cammino Ara Walking di Aradeo, Walking Parabita, Alessano Informa, Salento Nordic Walking, Walking Associazione Sportiva Dilettantistica Podistica Parabita e Specchia Cammina organizza:

una Camminata per la Vita

Per far conoscere l’importanza di questa attività motoria i gruppi di Lecce, Ruffano e Parabita organizzatori dell’evento insieme a quelli di Aradeo, Specchia, Squinzano, Casarano, Maglie e Copertino si ritroveranno alle 9.30 in piazza Sant’Oronzo per invogliare tutti a muoversi e per cambiare le abitudini sedentarie a favore di un’attività semplice e salutare per il proprio benessere psico-fisico.

La letteratura scientifica ha dimostrato da tempo che camminare a passo veloce migliora l’apparato cardio vascolare, la pressione arteriosa il metabolismo, combatte e previene le malattie neuro degenerative, stimola la risposta immunitaria e stabilizza la glicemia, migliora anche l’umore, la funzione intestinale ed il sonno. Durante la propria evoluzione l’uomo ha sempre camminato e corso per necessità, ma da quando l’uso delle macchine ha sostituito quasi del tutto il camminare a piedi è venuta meno una attività indispensabile per la propria quotidianità. Riprendere in mano la propria vita è una necessità impellente.

Pochi passi al giorno possono cambiare in profondità il modo in cui il nostro organismo funziona, reagisce ed invecchia. I camminatori del Salento invitano tutti a partecipare ad una domenica dinamica e salutare.

La camminata non si svolgerà in caso di maltempo.

Per contatto e informazioni: Dr. Nicola Ciannamea + 39 3393929739

