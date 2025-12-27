SANZIONATI QUATTRO ULTRAS LECCESI

Report della Questura di Lecce _____________

LECCE: La Polizia di Stato denuncia quattro uomini per possesso di materiale pericoloso in occasioni di manifestazioni sportive. Emessi quattro DASPO dal Questore di Lecce a seguito di indagini della DIGOS

Nell’ambito dell’attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, il Questore della Provincia di Lecce ha emesso quattro provvedimenti di Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive (DASPO), della durata compresa tra uno e due anni, nei confronti di altrettanti tifosi dell’U.S. Lecce.

I provvedimenti sono stati adottati su proposta della Divisione Anticrimine della Questura di Lecce a seguito di articolate indagini condotte dalla DIGOS, che hanno consentito di individuare soggetti responsabili, a vario titolo, di condotte illecite connesse ad eventi sportivi.

In particolare, due DASPO sono stati emessi nei confronti di due tifosi, uno di anni di 43 e uno di anni 35, entrambi leccesi, che, al termine dell’incontro Lecce–Torino, disputatosi il 30 novembre u.s., unitamente ad altri sostenitori locali, hanno atteso l’arrivo dei tifosi ospiti nei pressi dell’area di parcheggio individuata come settore ospiti dello stadio. I soggetti, con il volto travisato e armati di bastoni, erano intenzionati a tendere un agguato ai sostenitori del Torino. Solo grazie all’imponente servizio di ordine pubblico predisposto è stato possibile impedire che l’azione violenta si concretizzasse.

Nel corso della medesima gara, un ulteriore tifoso locale, di anni 38 lecce, è stato ritenuto responsabile dell’accensione di un fumogeno nella Curva Nord, successivamente lanciato all’interno del terreno di gioco che provocava un’intensa coltre di fumo, condotta che ha determinato l’adozione di un terzo DASPO di anni uno.

Infine, in occasione dell’incontro Lecce–Pisa del 12 dicembre u.s., un tifoso di anni 30, nato a Brindisi ma residente nel capoluogo, è stato fermato ai varchi di accesso allo stadio per i controlli di filtraggio, dove è stato trovato in possesso di due petardi e due fumogeni, il tutto occultato nello zaino, circostanza che ha portato all’emissione del quarto provvedimento di DASPO di anni uno.

L’adozione dei provvedimenti si inserisce nell’azione costante della Polizia di Stato volta a garantire la sicurezza delle manifestazioni sportive, tutelando l’ordine pubblico e consentendo lo svolgimento degli eventi in un clima di legalità e civile partecipazione.

Lecce, 27 dicembre 2025

Category: Cronaca