DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 1 GENNAIO 2026
Oggi è giovedì 1 gennaio 2026.
Auguri di un felicissimo anno nuovo a tutti i nostri amici e a tutti i nostri lettori.
“…che l’anno finisce, la vita finisce, l’amore finisce, la natura finisce, eppure tutto ricomincia, sempre e di nuovo, divinamente, e che questo è l’unico autentico pensiero rivoluzionario che io conosca”, Giuseppe Yusuf Conte, dal suo profilo Facebook del 31 dicembre 2015.
Si celebra oggi la “giornata mondiale della pace”, istituita da papa Paolo VI: “un’ occasione propizia per rinnovare l’ adorazione al neonato Principe della pace, per riascoltare il lieto annuncio evangelico, per implorare da Dio, mediante la Regina della pace, il dono supremo della pace…Per questo abbiamo istituito questa giornata, che raccogli crescenti adesioni e matura già nel cuore degli uomini i suoi frutti…”.
Proverbio salentino: UARDALU BUENU UARDALU TUTTU, L’OMU SENZA SORDI E’ SEMPRE BRUTTU.
Guardalo bene guardalo tutto, l’uomo senza soldi è sempre brutto.
Le donne cercano sempre un uomo che le tranquillizzi, che dia loro sicurezza.
Un uomo squattrinato quindi, possiamo dire che non sia il massimo da questo punto di vista….
Dopo il cenone di ieri sera, sarà meglio continuare a mangiare lenticchie anche oggi…
