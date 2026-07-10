GALATINA SVELA L’ESTATE 2026: OLTRE SETTANTA EVENTI PER UN CARTELLONE CHE PARLA AL MONDO ATTRAVERSO IL TERRITORIO

Rdl_______Un’estate ricca, partecipata e pensata per valorizzare il territorio. È stato presentato oggi il calendario degli appuntamenti estivi di Galatina “Estate della Civetta. Spettacoli, Musica, Arte e Cultura dal territorio e dal mondo”, un programma che raccoglie oltre settanta eventi, frutto della collaborazione tra amministrazione comunale, associazioni, enti e realtà del territorio.

Alla presentazione hanno preso parte il sindaco Fabio Vergine, la vicesindaco Maria Grazia Anselmi, la referente per il marketing territoriale e comunicazione, Barbara Perrone e i numerosi rappresentanti delle associazioni e degli enti promotori, a testimonianza di un lavoro corale che punta a raccontare Galatina in tutte le sue sfaccettature.Il filo conduttore dell’edizione 2026 è quello di una città che vuole esserci e farsi conoscere, costruendo un ponte tra il territorio e il mondo. Grande attenzione sarà riservata anche al turismo delle radici, cominciato tre anni fa, con iniziative dedicate agli emigrati, affinché si possano riscoprire e valorizzare i luoghi d’origine e rinsaldare il legame con la comunità.

Tra gli annunci che hanno suscitato maggiore interesse spicca l’arrivo, per la prima volta a Galatina, del Birra & Sound Festival, una delle manifestazioni più conosciute dell’estate salentina. L’evento si svolgerà al Quartiere Fieristico e rappresenta una delle principali novità del cartellone 2026, destinata ad attirare migliaia di visitatori da tutta Italia.

Il programma estivo si presenta dunque come un mosaico di cultura, spettacolo, musica, tradizioni, sport e intrattenimento, con l’obiettivo di coinvolgere cittadini e turisti lungo tutta la stagione.

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