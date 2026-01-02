DIARIO DEL GIORNO / VENERDI’ 2 GENNAIO 2026

Buongiorno!

Oggi è venerdì 2 gennaio 2026.

San Basilio.

E’ uno dei tre giorni in cui la Terra si trova più vicina al Sole, vicina si far per dire: 149,1 milioni di km. Si chiama perielio.

2 gennaio 1839. Abbiamo la prima foto della luna, scattata da Louis Daguerre.

Vediamo un po’ i lavori da iniziare e finire entro il mese per l’ agricoltura, il vero elemento unificante dei popoli, per chi ha il pollice verde, e per chi voglia iniziare.

Ricominciate, con il curare la messa a punto delle attrezzature. Aggiustate gli impianti. Sistemate i terreni per le nuove semine, concimando ed arando. Preparate i terricci. Irrorate con poltiglia bordolese, o equivalenti, fusti e rami degli alberi da frutto, per disinfestarli da agenti patogeni. Tenete d’occhio i prodotti messi a parte come conserve e sementi. Preparate per il vostro orto un piano di lavoro secondo i principi di rotazione e di alternanza delle colture.

Proverbio salentino: A BRIGANTE, BRIGANTE E MIENZU.

A brigante, brigante e mezzo.

A volte è necessario utilizzare gli stessi modi dell’avversario, possibilmente meglio di lui.

