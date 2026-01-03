DRAMMA SULLE STRADE SALENTINE: SCHIANTO FATALE A OTRANTO E RIBALTAMENTO A NARDO’, IL BILANCIO E’ DI UN MORTO E UN FERITO GRAVE

(f.f.)___________

Una serata quella di ieri segnata dal sangue e dalla paura quella appena trascorsa nel Salento, dove nel giro di poche ore si sono verificati due gravi incidenti stradali. Il bilancio è drammatico: una vittima e un uomo in gravi condizioni.

Il primo episodio si è consumato alle porte di Otranto, lungo la litoranea in prossimità della Baia dei Turchi. Erano circa le 22.30 quando un uomo di 59 anni, Angelo Maggio, chef, residente a Ortelle, stava percorrendo la strada alla guida della propria automobile. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, che ha terminato la sua corsa contro un muretto in pietra a secco che delimita la carreggiata. Non si esclude che all’origine dell’incidente possa esserci stato un improvviso malessere.

L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del distaccamento di Maglie, che hanno lavorato a lungo per estrarre l’uomo dall’abitacolo ormai distrutto. Affidato immediatamente alle cure del personale sanitario del 118, il 59enne è stato sottoposto a ripetuti tentativi di rianimazione, purtroppo risultati inutili. Il decesso è stato constatato sul luogo dell’incidente. Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, con il supporto del Commissariato di Otranto.

Qualche ora più tardi, un secondo grave sinistro si è verificato nel territorio di Nardò. In questo caso, un uomo che viaggiava da solo a bordo della propria vettura ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato più volte sull’asfalto. L’incidente, avvenuto durante la notte, non ha coinvolto altri veicoli, evitando conseguenze ancora più gravi.

Alcuni passanti hanno prestato i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Il conducente, ferito in modo serio, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove è stato ricoverato con prognosi riservata. Le sue condizioni sono ora monitorate costantemente dai medici. Anche in questo caso, gli accertamenti sono stati affidati agli agenti del Commissariato di Nardò, impegnati a chiarire le cause dell’accaduto.

Due incidenti ravvicinati nel tempo che riportano l’attenzione sulla pericolosità delle strade e sulla necessità di massima prudenza alla guida, soprattutto nelle ore serali e notturne.

