E LO SCERIFFO SI GODE LO ‘SPETTACOLO’ IN DIRETTA CONFEZIONATA SOLO PER LUI, COME SE SI TRATTASSE DI UNA FICTION TV: “Non ho mai visto niente del genere”

(g.p.) ____________ Non ha interrotto il suo'sacro'fine settimana nella lussuosa residenza privata a Palm Beach, in Florida, fra ricevimenti di gala e partite a golf, e già questo dice qualcosa. Non ha informato il Congresso del suo Paese, come impone la Costituzione degli Stati Uniti in caso di guerra, e anche questo dice molto. Ma più di tutto dice tutto questo servizio diffuso pochi minuti fa dall' emittente televisiva CNN, uno dei più autorevoli mass media internazionali. Quindi notizie attendibili, per quanto inverosimili, dichiarazioni virgolettate di Donald Trump comprese. Inverosimili perché si rimane esterrefatti di fronte a tale mancanza di sensibilità e a tale esaltazione della violenza. Eccone la traduzione in italiano ___________ Il presidente Donald Trump ha affermato di aver assistito in diretta alla complessa cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro da una stanza di Mar-a-Lago, insieme ai generali. "Mi è stato detto da veri militari che non c'è nessun altro paese al mondo in grado di fare una simile manovra", ha detto Trump a Fox News in un'intervista telefonica. "Se aveste visto cosa è successo, voglio dire, l'ho visto letteralmente, come se stessi guardando un programma televisivo". "Se aveste visto la velocità, la violenza, sapete, dicono che la velocità, la violenza, usano questo termine. È stato semplicemente incredibile, un lavoro straordinario quello che queste persone hanno fatto. Nessun altro avrebbe potuto fare qualcosa di simile", ha aggiunto Trump. Trump, che ha trascorso Natale e Capodanno a Palm Beach nel suo club privato di Mar-a-Lago, ha affermato di aver assistito alla cattura di Maduro da parte dei militari statunitensi, inclusa la loro sfondamento di porte d'acciaio.

"Beh, l'abbiamo osservato da una stanza. Avevamo una stanza, e l'abbiamo osservato, e ne abbiamo osservato ogni aspetto. Eravamo circondati da molte persone, compresi generali, e sapevano tutto quello che stava succedendo. Ed è stato molto complesso, estremamente complesso", ha detto Trump. "In realtà, sono entrati e hanno fatto irruzione in luoghi che non erano accessibili, hanno forzato porte d'acciaio che erano state messe lì proprio per questo motivo, e sono stati fatti fuori in pochi secondi. Non ho mai visto niente del genere", ha continuato Trump. Trump ha anche detto che gli Stati Uniti avevano a disposizione un "numero enorme" di aerei, inclusi elicotteri e jet da combattimento.____________ Nella stessa intervista a Fox News il presidente Donald Trump ha ammesso candidamente, con ciò dando la vera chiave di lettura di quanto accaduto, che "gli Usa fortemente coinvolti nell'industria petrolifera del Venezuela", il Paese con la maggiore riserva petrolifera del mondo. Le grandi compagnie statunitensi possono essere contente. __________

