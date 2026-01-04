SCHIANTO ALL’ALBA SULLA SULLA PROVINCIALE PER CARMIANO: MUORE UN GIOVANE 24ENNE DI SALICE SALENTINO

di Flora Fina _____________

Un drammatico incidente stradale ha scosso la comunità di Salice Salentino nelle prime ore della mattinata odierna. A perdere la vita è stato David Simone, 24 anni, qui residente, rimasto coinvolto in un violento sinistro avvenuto lungo la strada provinciale 120, nel tratto che collega Salice Salentino a Carmiano.

Il giovane viaggiava alla guida di una BMW Serie 3 quando, intorno alle 5 del mattino, per motivi ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto. Il veicolo è uscito di carreggiata, terminando la corsa ribaltato nelle campagne adiacenti alla strada. L’impatto è stato fatale: nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per David Simone non c’è stato nulla da fare.

Nell’abitacolo si trovava anche un passeggero di 21 anni, che è rimasto ferito. Il ragazzo è stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasferito in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero tali da far temere per la sua vita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Veglie, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del mezzo e dell’area interessata dall’incidente. Presenti anche i carabinieri della stazione di Salice Salentino, supportati dal nucleo operativo e radiomobile di Campi Salentina, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

L’ennesima tragedia sulle strade del Salento riporta l’attenzione sulla pericolosità di alcuni tratti viari e sulla necessità di mantenere sempre la massima prudenza alla guida, soprattutto nelle ore notturne e all’alba, quando la visibilità e le condizioni psicofisiche possono risultare compromesse.

