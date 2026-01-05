DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 5 GENNAIO 2026

Buongiorno!

Oggi è lunedì 5 gennaio 2026.

Sant’ Amelia.

A Lecce, compie gli anni la nostra amica Caterina Vitiello: tanti affettuosi auguri!

5 gennaio 1968. Alexander Dubček sale al potere, in Cecoslovacchia comincia la Primavera di Praga, che sarà stroncata dopo pochi mesi dall’ invasione delle truppe sovietiche.

Proseguendo il discorso iniziato ieri, in cui abbiamo narrato le origini della festa, il cui nome deriva dall’aferesi del latino Epiphania, diventato prima Pifania, poi Bifania, Befania e infine, appunto, Befana.

Vediamo oggi riti e usanze legate all’ Epifania.

Nelle campagne questa notte è considerata magica: si dice che gli animali parlino nelle stalle e nei boschi e che alla vigilia, nella giornata odierna, i contadini governino senza risparmio le loro bestie, per evitare che essi dicano poi male parole contro di loro.

Feste si svolgono a Tarcento, in provincia di Udine, e a Sabbio Chiese, in provincia di Brescia, all’ insegna della grotta e della luce della stella cometa.

A Rivisondoli, in provincia dell’ Aquila, si celebra invece un presepe vivente.

A Piana degli Albanesi, in provincia di Palermo, viene rievocato in maniera solenne il Battesimo di Gesù.

A Goito, storica località in provincia di Mantova, si accende un grande fuoco.

A Recanati, località invece …letteraria, infine, i bambini vanno in giro per il paese cantando strofe inneggianti al battesimo di Gesù Bambino, come abbiamo visto ieri, eco chiarissima della tradizione orientale antica.

Proverbio salentino: LU MONACU SCURNUSU TENE SEMPRE LA BISAZZA VUOTA

Il monaco che si vergogna ha sempre la bisaccia vuota.

Anche quello di oggi è un proverbio che con una metafora ci ricorda che nella vita bisogna essere estroversi, sorridenti e capaci di chiedere, lavoro, aiuto ecc.

Le persone introverse, che non riescono a superare la loro timidezza e a confrontarsi con gli altri, solitamente sono persone che nella vita non si realizzano.

