banner ad
banner ad

LUNEDI’ 2 FEBBRAIO AL CAVALLINO BIANCO DI GALATINA Pirandello Pulp CON MASSIMO DAPPORTO E FABIO TROIANO

| 1 Febbraio 2026 | 0 Comments

(Rdl) ________________ Domani lunedì 2 febbraio, al Teatro Cavallino Bianco di Galatina, per la rassegna teatrale di Puglia Culture, arriva “Pirandello Pulp” con Massimo Dapporto e Fabio Troiano, regia di Gioele Dix.

Lo spettacolo è una rilettura ironica e contemporanea del meta-teatro pirandelliano, che intreccia Il gioco delle parti ed Enrico IV in un mix surreale, intelligente e inaspettato.

La pièce racconta di un regista (Dapporto) alle prese con un elettricista (Troiano) che stravolge le sue idee su Il gioco delle parti, portando la scena verso una dimensione “pulp” e discutendo i ruoli di attori e autori.

Biglietti disponobili su Vivaticket.it e al botteghino.

Per info 327 3773846 366 9641917

Category: Cultura, Eventi

About the Author ()

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Connect with Facebook

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

«
banner ad
banner ad