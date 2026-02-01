LUNEDI’ 2 FEBBRAIO AL CAVALLINO BIANCO DI GALATINA Pirandello Pulp CON MASSIMO DAPPORTO E FABIO TROIANO
(Rdl) ________________ Domani lunedì 2 febbraio, al Teatro Cavallino Bianco di Galatina, per la rassegna teatrale di Puglia Culture, arriva “Pirandello Pulp” con Massimo Dapporto e Fabio Troiano, regia di Gioele Dix.
Lo spettacolo è una rilettura ironica e contemporanea del meta-teatro pirandelliano, che intreccia Il gioco delle parti ed Enrico IV in un mix surreale, intelligente e inaspettato.
La pièce racconta di un regista (Dapporto) alle prese con un elettricista (Troiano) che stravolge le sue idee su Il gioco delle parti, portando la scena verso una dimensione “pulp” e discutendo i ruoli di attori e autori.
Biglietti disponobili su Vivaticket.it e al botteghino.
Per info 327 3773846 366 9641917