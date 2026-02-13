INCREDIBILE, MA VERO: PER ERRORE BUTTA LINGOTTI D’ORO NELL’IMMONDIZIA

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ______________

GRAZIE ALL’INTERVENTO DEI CARABINIERI RECUPERATI 20 LINGOTTI D’ORO “SMARRITI”

Nei giorni scorsi odierna un cittadino si è presentato presso la Stazione dei Carabinieri di Porto Cesareo per denunciare lo smarrimento di un cofanetto contenente 20 lingotti d’oro, per un valore complessivo di circa 120.000 euro.



A seguito della denuncia, i militari hanno immediatamente avviato le attività di accertamento, procedendo alla ricostruzione degli spostamenti effettuati dal denunciante e all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.



Dall’esame dei filmati è emerso che il cofanetto era stato verosimilmente conferito, per errore, insieme ai rifiuti domestici all’interno di un cestino pubblico nella località Torre Lapillo. Ulteriori riscontri hanno consentito di individuare il successivo conferimento del materiale presso l’impianto di smaltimento.

Successivamente, con la collaborazione del personale dell’impianto, i Carabinieri hanno avviato un’attività di ricerca all’interno dell’area di conferimento dei rifiuti. Dopo diverse ore di accurato setacciamento, i militari sono riusciti a rinvenire il cofanetto che, sebbene danneggiato, conteneva ancora tutti i lingotti.

I lingotti recuperati sono stati sottoposti agli accertamenti di rito volti a verificare la legittima provenienza e la titolarità del bene. All’esito delle verifiche, sono stati restituiti al legittimo proprietario.

L’operazione evidenzia l’efficacia dell’azione investigativa e l’impegno quotidiano dell’Arma dei Carabinieri nella tutela dei cittadini e dei loro beni.



Category: Cronaca