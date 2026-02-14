DIARIO DEL GIORNO / SABATO 14 FEBBRAIO 2026

Buongiorno!

Oggi è sabato 14 febbraio 2026.

Santi Cirillo e Metodio.

Il nostro direttore editoriale Valerio Melcore festeggia il suo compleanno, affettuosi auguri.

E festa di San Valentino, di cui abbiamo ricordato nei giorni scorsi la storia e ieri la trasformazione consumistica.

14 febbraio 1929. La Strage di San Valentino, il massacro compiuto a Chicago con cui gli uomini di Al Capone sterminarono la banda di Bugs Moran rivali negli affari mafiosi. In totale furono sette le persone assassinate.

14 febbraio 1945. Il bombardamento di Dresda, attuato da Regno Unito e Stati Uniti su obiettivi civili. È ricordato come uno degli eventi più tragici del conflitto. Il numero delle vittime non è stato mai accertato con precisione, molti furono letteralmente carbonizzati, le stime parlano di un numero di duecentomila morti.

Proverbio salentino: CI PIGGHIA E DAE A MPARAISU AE

Chi prende e dà in Paradiso va.

La vita è ben vissuta quando c’è equilibrio tra il donare e l’accettare.

Una massima sempre attuale, molto spesso nella società moderna l’avere ha la meglio sul dare, alle volte anche un piccolo gesto può fare la differenza. Sicuramente un’ottima base di partenza per un mondo migliore è comportarsi in maniera migliore. Doniamo di più, facciamolo tutti.

