FURTO D’AUTO SVENTATO A LECCE

Tempestivo intervento della Polizia di Stato sventa il furto di un’auto nella zona “Aria Sana” di Lecce

Nella serata del 12 febbraio, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore della provincia di Lecce, finalizzati al contrasto dei diversi fenomeni di criminalità, gli agenti impegnati in servizio venivano allertati dalla Sala Operativa a prestare particolare attenzione ai furti di autovetture.

Durante un’attività di perlustrazione nella zona “Aria Sana”, le volanti notavano una situazione anomala: la cabina che custodisce il contatore dell’illuminazione pubblica risultava manomessa e le vie adiacenti completamente al buio. Insospettiti, gli agenti avviavano un controllo capillare dell’area e, nei pressi di un’autovettura Alfa Romeo Stelvio, sorprendevano due uomini vestiti di nero e con il volto travisato da passamontagna che, alla vista della pattuglia, si davano a precipitosa fuga a bordo del veicolo.

Gli immediati accertamenti sulla targa consentivano di appurare che la stessa risultava appartenere a una Jeep Renegade rubata. Veniva quindi diramata l’allerta a tutte le pattuglie presenti sul territorio per le ricerche dell’auto in fuga.

Nel frattempo, la pattuglia rimasta sul posto proseguiva i controlli in zona e individuava una Renault Mégane con il quadro elettrico acceso. All’interno del veicolo, sul tappetino, veniva rinvenuto un dispositivo di decodificazione del codice chiave, collegato alla presa OBD dell’auto, al quale era connesso un dispositivo circolare simile a un magnete su cui era appoggiata una chiave elettronica Renault.

Lo strumento, utilizzato per la programmazione o la clonazione di chiavi elettroniche, è stato posto sotto sequestro per i successivi accertamenti tecnici e per l’eventuale esaltazione di impronte digitali lasciate dagli autori del tentato furto.

Dell’episodio è stato informato il proprietario della Renault Mégane, che ha sporto denuncia.

Lecce, 14 febbraio 2026

