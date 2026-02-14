CHIUSO PER QUINDICI GIORNI LOCALE PUBBLICO FREQUENTATO DA PREGIUDICATI

Report della Questura di Lecce _____________

Polizia di Stato: emessi dal Questore di Lecce un provvedimento di sospensione dell’attività e una diffida per i titolari di due esercizi pubblici

Nella giornata di ieri, il Questore della Provincia di Lecce, dr. Giampietro LIONETTI, ha emesso un provvedimento di sospensione, della durata di 15 giorni, di un esercizio pubblico dedito alla somministrazione di alimenti e bevande e l’uso di videogiochi, ubicato in un comune del nord Salento ove, negli ultimi anni, si è registrata una recrudescenza dell’attività criminale che ha destato grave allarme sociale.

Detto provvedimento rappresenta l’epilogo dell’attività amministrativa svolta dalla locale Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Lecce ma, ancor prima, dell’attività di accertamento e di indagine condotte dai Carabinieri della Stazione del comune ove è ubicata l’attività economica.

L’adozione del provvedimento inibitorio ha la finalità di produrre un effetto dissuasivo su soggetti ritenuti pericolosi, i quali, da un lato, sono privati di un luogo di aggregazione e, dall’altro, sono avvertiti che la loro presenza in detto luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità preposte, anche eventualmente indipendentemente dalla responsabilità dell’esercente.

Il monitoraggio dell’esercizio pubblico nel tempo da parte dei militari dell’Arma dei Carabinieri, i controlli degli avventori, risultati pregiudicati di notevole spessore criminale per reati in materia di stupefacenti, contro il patrimonio, contro la persona, alcuni dei quali appartenenti alla locale criminalità organizzata e autori di reati caratterizzati dal vincolo associativo, le attività di polizia giudiziaria svolte a seguito di fatti reato commessi davanti allo stesso (accoltellamento, lesioni personali), il rinvenimento ed il sequestro di sostanza stupefacente all’interno e all’esterno dell’esercizio, hanno rappresentato con chiarezza come quel luogo costituisse fonte di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, anche perché ubicato nel centro cittadino e non lontano da un edificio scolastico.

Inoltre, sempre nella giornata odierna, il Questore della Provincia di Lecce, ha diffidato il titolare di un esercizio pubblico munito di licenza di somministrazione di alimenti e bevande stagionale, a svolgere un evento di intrattenimento musicale pubblicizzato sulle fonti aperte, avvisandolo delle conseguenze cui incorrerebbe laddove rimanesse inadempiente.

