I PIANI DI DI FRANCESCO E LA FAME DI PISACANE, I MISTER SU CAGLIARI-LECCE

(Rdl) _____________ Domani sera – 25.a giornata, sesta di ritorno – il Lecce va a Cagliari.

Città e squadre sono gemellate da un tradizionale rapporto di amicizia, che anzi si rafforza di anno in anno. Ciò ovviamente rimarrà a parte, quale cornice, mentre sul campo sarà sfida aperta, con punti pesanti per la conquista della salvezza cui entrambe aspirano.

I Sardi, a quota 28, stanno messi decisamente bene, però il cammino da compiere è ancora lungo.

I Salentini, quart’utimi con 21 punti, devono guardarsi alle spalle, per non essere risucchiati nella ‘zona rossa’ – nel frattempo Pisa e Verona hanno perso di nuovo, mentre la Fiorentina ha fatto l’impresa, andando a vincere a Como – però a loro volta ‘vedono’ le due squadre che hanno davanti per cercare di coinvolgerle, Cremonese e Genoa che hanno pareggiato 0 a 0 lo scontro diretto.

Alle 16 di questo pomeriggio, allo stadio Via del Mare, prima della partenza per l’isola, abituale conferenza stampa della vigilia di Eusebio Di Francesco. Ecco una sintesi delle suue dichiarazuioni:

“Con questo calendario così frammentato è difficile fare troppi calcoli…Sappiamo che nel nostro percorso ci possono essere alti e bassi, ma adesso dobbiamo dare continuità ai risultati, soprattutto dopo la vittoria in casa nell’ultima gara…

Ritroverò un ambiente che conosco bene, è uno stadio che trascina la squadra. Ho detto ai ragazzi che dovremo viverla non per 95 minuti, ma per 100...

Per Banda assente e per Berisha che non ha ancora recuperato in pieno, stiamo valutando diverse soluzioni. Abbiamo la possibilità di giocare con due attaccanti, con tre, con quattro: l’importante è fare risultato. Non è una questione di numeri, ma di interpretazione della partita. Abbiamo preparato piani diversi, dal piano A al piano C, in base a come si svilupperà la gara”.

Due ore prima, al termine dell’ultimo allenamento, sul terreno dell’Unipol Arena, aveva parlato Fabio Pisacane (nella foto), il quale ha fatto il punto sui tanti assenti previsti – Deiola, Borrelli, Folorunsho, Belotti e Felici, Zé Pedro e Gaetano- “Più che le assenze, mi interessa chi c’è. Yerry Mina ci sarà, si è allenato benissimo. Per noi la sua leadership è importantissima“, e, fra le altre cose, ha poi aggiunto: “Non sarà un match point per la salvezza, mancheranno poi ancora troppe giornate alla fine del campionato. Sarà una sfida complicata e importante. Sarà una battaglia di dettagli e lettura. E sarà fondamentale avere fame”.

Si gioca lunedì 16 febbraio allo Unipol Domus, arbitra il signor Ermanno Feliciani di Teramo, fischio di inizio alle 20.45.

