DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 16 FEBBRAIO 2026

Buongiorno!

Oggi è lunedì 16 febbraio 2026.

Penultimo giorno di Carnevale, domani è Martedì Grasso.

Santa Giuliana.

Auguri a tutte le nostre amiche e alle nostre lettrici che portano questo nome.

Auguri a Pierluigi Quarta, giovane attore di teatro che a Monteroni di Lecce compie 23 anni.

Un’altra nostra amica ci ripropone una sua passione casalinga.

La lavanda è il deodorante più indicato per gli armadi, non solo per il suo buon profumo, ma anche per la sua azione antitarme. Se avete piante di lavanda coglietene (alla mattina presto o alla sera) i fiori prima che inizino a sfiorire, meglio anzi all’inizio della fioritura. Fatene dei mazzetti e poneteli ad asciugare all’ombra ed a testa in giù. Una volta essiccati, metteteli (solo la spiga) in sacchetti di garza o tela non troppo fitta affinché le trame favoriscano la fuoriuscita di tutto il profumo. Poneteli poi nei cassetti e negli armadi, ricordando che di tanto in tanto andranno manipolati per rinnovarne l’aroma.

Se non le avete, piantatele, e nell’ attesa che crescano, andate in erboristeria.

16 febbraio 1999.

In Uzbekistan esplode una bomba e si odono colpi d’arma da fuoco nei palazzi governativi, in un apparente tentativo di assassinare il presidente Islom Karimov.

In Europa, ribelli curdi assaltano alcune ambasciate e prendono ostaggi, dopo che la Turchia ha arrestato uno dei loro capi, Abdullah Ocalan.

Proverbio salentino: LI DIFETTI TE LA ZITA SE MUCCIANU CU LA DOTE

I difetti della sposa si coprono con la dote.

Quindi, come il marito passa sopra i difetti della donna che ha sposato perché ricca, così nella vita, tante volte si fa finta di non vedere le storture e le ingiustizie in virtù del proprio tornaconto.

