LANCI DI OGGETTI E CONTATTI TRA I TIFOSI PRIMA DI CASARANO – CASERTANA

(f.f.) ______________

Momenti di forte agitazione nel pomeriggio di ieri a Casarano, poco prima del fischio d’inizio della sfida tra Casarano Calcio e Casertana FC, disputata allo stadio Stadio Giuseppe Capozza e valida per la 27.a giornata del campionato di serie C girone C.

Secondo quanto è stato possibile ricostruire da alcuni video diffusi su internet, mentre i sostenitori campani si stavano dirigendo verso l’impianto sportivo, alcuni oggetti sarebbero stati scagliati contro i veicoli che li trasportavano.

L’episodio avrebbe provocato l’immediata reazione di una parte dei tifosi ospiti che, scesi rapidamente da alcuni minibus, sarebbero entrati in contatto con un gruppo di sostenitori locali. La situazione è degenerata per pochi istanti, ma l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine – tra agenti della Polizia di Stato e militari dell’Arma – ha evitato conseguenze più gravi. I reparti presenti hanno separato i gruppi coinvolti e ripristinato l’ordine nel giro di breve tempo, consentendo ai tifosi della squadra campana di raggiungere senza ulteriori problemi il settore loro riservato.

L’incontro si è poi svolto regolarmente. Sul campo ha avuto la meglio la formazione salentina, che si è imposta per 3-2 grazie a un calcio di rigore trasformato nei minuti finali da Logoluso. Anche le operazioni di deflusso al termine della gara si sono svolte senza particolari criticità.

Nel frattempo, la Questura ha avviato approfondimenti per fare piena luce sull’accaduto. Gli investigatori stanno esaminando le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona e gli accertamenti effettuati nell’immediatezza dei fatti, con l’obiettivo di identificare i responsabili del lancio di oggetti e coloro che hanno preso parte agli scontri.

Category: Cronaca