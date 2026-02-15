LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI / FESTA BRASILIANA DI CARNEVALE
di Elena Vada ________________
SCI: Slalom Gigante maschile Amigos brasileiros, fico feliz pela sua meravilhosa, inesperada, inedita, medalha.
De Ouro. OURO!
Complimenti! Ho vissuto, lavorato, cinque anni da voi, con voi e so, come festeggerete.
Conosco il vostro entusiasmo che è impareggiabile, ineguagliabile.
Un Carnevale nel Carnevale.
Oggi l’ euforia è giustificata dalla vittoria del brasileiro Lucas Pinheiro Braathen, (nato Oslo da papà norvegese e mamma brasiliana), che ha vinto, a Bormio, lo slalom gigante e ci ha fatto sorridere con i passi dell’ immancabile samba, all’ arrivo.
Il nostro Alberto Tomba lo ha chiamato al telefono per complimentarsi e Lucas piangendo e scuotendo la testa, commosso, gli ha detto:” Grazie, leggenda… ! “
Short Track staffetta donna 3000 metri :
Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti e Arianna Sighel, sono in finale.
Big Air donne :
Oltre a Flora Tabanelli, entra in finale anche l’altra azzurra impegnata nelle qualificazioni, Maria Gasslitter, decima con 156 punti. La finale è in programma nella giornata di lunedì.
Devo elencare le delusioni?
Curling: Svezia-Italia 8-6 nonostante l’ ottima prestazione degli azzurri.
Short Track 1500metri uomini:
sfortunatissimo Pietro Sighel: l’olandese Emons travolge l’ucraino Handei, che a sua volta manda a terra l’azzurro.
Hockey maschile :
La Finlandia ci ha stracciato 11 a 0
Ornella Vanoni cantava : “… Domani è un altro giorno, si vedrà… ”
FORZA AZZURRI!
Category: Sport