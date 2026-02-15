LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI / FESTA BRASILIANA DI CARNEVALE

di Elena Vada ________________

SCI: Slalom Gigante maschile Amigos brasileiros, fico feliz pela sua meravilhosa, inesperada, inedita, medalha.

De Ouro. OURO!

Complimenti! Ho vissuto, lavorato, cinque anni da voi, con voi e so, come festeggerete.

Conosco il vostro entusiasmo che è impareggiabile, ineguagliabile.

Un Carnevale nel Carnevale.

Oggi l’ euforia è giustificata dalla vittoria del brasileiro Lucas Pinheiro Braathen, (nato Oslo da papà norvegese e mamma brasiliana), che ha vinto, a Bormio, lo slalom gigante e ci ha fatto sorridere con i passi dell’ immancabile samba, all’ arrivo.

Il nostro Alberto Tomba lo ha chiamato al telefono per complimentarsi e Lucas piangendo e scuotendo la testa, commosso, gli ha detto:” Grazie, leggenda… ! “

Short Track staffetta donna 3000 metri :

Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti e Arianna Sighel, sono in finale.

Big Air donne :

Oltre a Flora Tabanelli, entra in finale anche l’altra azzurra impegnata nelle qualificazioni, Maria Gasslitter, decima con 156 punti. La finale è in programma nella giornata di lunedì.

Devo elencare le delusioni?

Curling: Svezia-Italia 8-6 nonostante l’ ottima prestazione degli azzurri.

Short Track 1500metri uomini:

sfortunatissimo Pietro Sighel: l’olandese Emons travolge l’ucraino Handei, che a sua volta manda a terra l’azzurro.

Hockey maschile :

La Finlandia ci ha stracciato 11 a 0

Ornella Vanoni cantava : “… Domani è un altro giorno, si vedrà… ”

FORZA AZZURRI!

