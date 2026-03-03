IVAN RAGANATO AL PREMIO CALLAS A NEW YORK: LA VOCE TEATRALE ITALIANA PREMIATA OLTRE CONFINE

Rdl______L’attore, regista e narratore Ivan Raganato, fondatore e direttore artistico dell’associazione culturale Scena Muta, è stato selezionato tra i candidati al Premio Internazionale Maria Callas, prestigioso riconoscimento dedicato alle eccellenze artistiche e culturali, che si terrà a New York il 7 marzo 2026.

La candidatura rappresenta un importante riconoscimento per un artista che da oltre trent’anni opera nel teatro, nella narrazione e nella formazione, sviluppando un percorso indipendente fondato sulla centralità della parola e sull’esplorazione della voce come strumento drammaturgico.

Negli ultimi anni, Raganato ha dato vita al personaggio di René Valenti, protagonista del progetto narrativo e audiolibro Inganno Barocco – un cervello coi tacchi, opera noir contemporanea che unisce letteratura, interpretazione vocale e ricerca sonora. Il lavoro, distribuito sulle principali piattaforme digitali, rappresenta una nuova frontiera tra teatro e narrazione audio.

Parallelamente, attraverso Scena Muta, realtà culturale attiva da oltre tre decenni, Raganato continua a promuovere progetti teatrali originali, laboratori per giovani e adulti e produzioni che mettono al centro la funzione civile e poetica del teatro.

La possibile partecipazione al Premio Callas assume quindi un valore simbolico: non solo un riconoscimento personale, ma la testimonianza di un percorso artistico costruito lontano dai grandi centri produttivi, fondato sulla ricerca, sulla formazione e sull’autonomia creativa.

«Quando ho ricevuto la comunicazione della candidatura – racconta Raganato – ho provato incredulità. Il teatro nasce spesso in silenzio, in piccoli spazi, davanti a pochi spettatori. Sapere che quel lavoro può attraversare l’oceano è qualcosa che supera ogni previsione.»

La cerimonia si terrà a New York il 7 marzo 2026, con la partecipazione di artisti e personalità del panorama culturale internazionale.

Category: Costume e società