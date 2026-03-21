L’ULTIMO PARADOSSO DEL SENATUR. BOSSI HA RISVEGLIATO L’ORGOGLIO DEL SUD

Melcore Valerio_______Con la scomparsa di Umberto Bossi se ne va non solo il creatore della Lega e il suo leader indiscusso, perlomeno fino a quando i problemi di salute non ne hanno fiaccato la tempra, ma uno degli ultimi, autentici “animali politici” della nostra storia repubblicana. Bossi lascia in eredità una Nazione profondamente segnata dal suo passaggio. Eppure, a ben guardare la sua parabola, emerge un gigantesco, affascinante ossimoro. Se oggi il Meridione ha riscoperto una propria identità, un orgoglio a lungo sopito, e ha iniziato ad approfondire criticamente la narrazione sull’Unità d’Italia, lo deve in gran parte proprio a lui.

Il primo dato politico su cui la storia dovrà interrogarsi è il “come”, Bossi sia riuscito a compiere una vera e propria rivoluzione culturale e politica senza possedere titoli accademici e diciamolo pure, privo di grandi strumenti culturali, ma soprattutto, partendo letteralmente senza una lira.

Nell’epoca in cui la Rete non esisteva e i grandi partiti dominavano il panorama mediatico, la sua Lega non aveva giornali né televisioni. La comunicazione del primo Carroccio era un esercizio di artigianato politico, manifesti scritti a mano, secchi di colla nella notte e comizi gridati, spesso sguaiati. Eppure, quella rozzezza calcolata riuscì a preparare il terreno per una forza politica capace di incidere nella carne viva del paese, radicandosi in modo inestirpabile.

Non avendo mezzi finanziari a disposizione, Bossi intuì di dover utilizzare l’unica risorsa che al Nord esisteva in abbondanza e a costo zero: il pregiudizio nei confronti dei meridionali. Non sapremo mai fino a che punto il Senatùr lo fosse intimamente, considerato anche il paradosso della sua vita privata, avendo scelto come compagna della sua vita una calabrese. Ma sul piano politico, la sua fu un’operazione spregiudicata ed efficacissima.

È qui che l’analisi si fa complessa e tocca un nervo scoperto della nostra sociologia da salotto televisivo. Per decenni, l’antimeridionalismo era stato predicato in modo sottile e istituzionale da una certa sinistra, in particolare nelle università del Nord. Generazioni di studenti meridionali fuori sede finivano per interiorizzare quel preconcetto, tornando nei loro territori nutriti di stereotipi: l’idea di un popolo ignorante, privo di voglia di lavorare, cronicamente assistenzialista.

Ci veniva somministrata una narrazione manichea, il Nord, dove le forze progressiste tessevano le loro trame amministrative, era il luogo del buongoverno e del progresso; il Sud, che si affidava alla Democrazia Cristiana ed esprimeva una forte presenza della destra, veniva bollato come il serbatoio di una sub-cultura clerico-fascista. Questa visione discriminatoria veniva recepita, paradossalmente, come una verità oggettiva.

Il grande terremoto avviene quando quella stessa cultura del pregiudizio, fino ad allora sussurrata nei salotti buoni o teorizzata nelle aule universitarie o sui manifesti della CGIL, diventa il patrimonio sbandierato e urlato dalla Lega ai quattro venti.

Gli insulti diretti, il folklore aggressivo delle piazze leghiste e la retorica della secessione hanno agito sul Meridione come uno shock elettrico. Di fronte a un attacco frontale e spoglio di qualsiasi ipocrisia istituzionale, il Sud ha smesso di chinare la testa. L’urto violento con la narrazione bossiana ha generato una reazione uguale e contraria, ha rotto il complesso di inferiorità.

Spingendo il divario all’estremo, Bossi ha involontariamente costretto il Sud a fare quadrato, a guardarsi allo specchio e a rivendicare le proprie radici. Ha innescato una revisione storica sulle ombre dell’Unità d’Italia che le istituzioni avevano sempre silenziato, restituendo al Mezzogiorno una fierezza che sembrava perduta. È questa, forse, l’eredità più inaspettata e duratura dell’uomo venuto da Cassano Magnago, aver unito culturalmente il Sud, proprio mentre tentava politicamente di separare il Nord.

Se c’è un’immagine che riassume plasticamente la rivoluzione comunicativa di Umberto Bossi, è quella della canottiera bianca. In un’Italia in cui la politica era rigorosamente in giacca, cravatta e linguaggio curiale, il cosiddetto “politichese” della Prima Repubblica, Bossi scelse di demolire l’estetica del potere romano partendo proprio dal guardaroba.

Celebri restano le sue apparizioni estive dei primi anni ’90, in particolare quelle in Costa Smeralda nel 1994, quando si presentò ai giornalisti in canottiera e pantaloncini. Non fu una semplice caduta di stile, ma una precisa strategia di marketing politico ante litteram. Quell’indumento, da sempre associato al lavoratore, all’uomo comune e alla dimensione domestica, serviva a lanciare un messaggio inequivocabile: “Io non sono come loro, io sono uno di voi”.

La canottiera, unita al sigaro toscano costantemente acceso e alla voce roca e graffiante, costruiva l’immagine del sindacalista del territorio. Era la rappresentazione visiva di quella politica “gridata e sguaiata” che rifiutava le buone maniere istituzionali percepite come ipocrisia di un sistema corrotto. Banalizzando l’immagine del leader, Bossi riuscì a disintermediare il rapporto tra elettore ed eletto, aprendo la strada a quel populismo moderno che avrebbe dominato i decenni successivi.

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