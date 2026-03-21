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NOVITA’ NEL CENTRO STORICO DI LECCE

| 21 Marzo 2026 | 0 Comments

(Rdl) _________________  “La Piadineria”, prima catena italiana del “fast casual food”, approda a Lecce, in piazza Sant’Oronzo, proprio sotto i portici, al civico 45.

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Category: Costume e società, Cronaca

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