NOVITA’ NEL CENTRO STORICO DI LECCE
(Rdl) _________________ “La Piadineria”, prima catena italiana del “fast casual food”, approda a Lecce, in piazza Sant’Oronzo, proprio sotto i portici, al civico 45.
Category: Costume e società, Cronaca
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“A forza di essere donna”, UNO SPETTACOLO TEATRALE PER RACCONTARNE L’AZIONE DECISA E INCISIVA. IN SCENA SERENA SERRA, CHIARA SERENA BRUNETTA E SIMONA CUNA, REGIA DI SALVATORE DELLA VILLA. AD ALEZIO DOMENICA 22
di Raffaele Polo ____________ Va in scena domenica 22 marzo 2026 (sipario ore 19.00) presso l’Auditorium di Alezio, lo spettacolo ‘A forza di Essere Donna’ dell’Associazione Tracce Creative, inserito all’interno dei progetti ‘Punti Cardinali for Work’ – Azione D – Puglia Donna Partecipa, delle Amministrazioni comunali di Castri di Lecce, Alezio e Salve, coordinati dall’Ente […]
I “Canti di passione” NELLA GRECI’A SALENTINA DA SABATO 21 MARZO A MERCOLEDI’ 1 APRILE. IL PROGRAMMA COMPLETO DEGLI APPUNTAMENTI
Comunicazione istituzionale della Provincia di Lecce _______________ E’ stata presentata nella sala stampa di Palazzo Adorno a Lecce l’edizione 2026 dei “Canti di Passione – Ce Custi o Gaddho na Cantalisi”, alla presenza del presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino, del presidente dell’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina Roberto Casaluci, della presidente dell’Istituto Diego Carpitella Valentina Avantaggiato, di Graziano Vantaggiato per […]
TRICASE, STUDENTI A INCONTRO SU LEGALITA’ E SICUREZZA DIGITALE
di Flora Fina ______________ Più di 500 ragazzi provenienti dalle scuole primarie e medie dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Pascoli” hanno preso parte, il 12 e 13 marzo, a un evento formativo focalizzato su temi di legalità, prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, oltre che sui rischi legati alle dipendenze. L’iniziativa è stata organizzata dal Dirigente Scolastico […]
“Adelaide”, ROMANZO DI MARCO PIACENTE A SAN PIETRO VERNOTICO MERCOLEDI’ 18
di Raffaele Polo ____________ La Pro Loco di San Pietro Vernotico, in collaborazione con la casa editrice Sogni di Carta e Pro Loco Lecce APS, organizza una serata dedicata alla letteratura e al dialogo culturale con la presentazione del romanzo “Adelaide” dello scrittore Marco Piacente (Sogni di carta, pagine 392, 25 euro). L’incontro si tiene […]
“Il linguaggio del corpo”. CON LA MAESTRA DI DANZA SOPHIE GUIDA IL TERZO APPUNTAMENTO CON I “Per_corsi d’arte a Teatro” A GALATINA LUNEDI’ 16
(Rdl) ______________ Tornano i percorsi d’arte a teatro presso il Cavallino Bianco di Galatina organizzati dalla Vito D’Agostino produzioni srl e Compagnia Theatrum in collaborazione con l’amministrazione comunale di Galatina. Terzo appuntamento, dunque, con la Maestra Sophie Guida che terrà un laboratorio sul linguaggio del corpo. Sophie, diplomata nel 2016 presso l’Accademia Nazionale di Danza […]
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