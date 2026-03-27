DIARIO DEL GIORNO / VENERDI’ 27 MARZO 2026
Buongiorno!
Oggi è venerdì 27 marzo 2026.
San Ruperto.
A Lecce festeggia il suo compleanno la nostra amica Antonietta Fulvio, giornalista ed editore: tanti affettuosi auguri!
Oggi è la Giornata Mondiale del Teatro, istituita dall’International Theatre Institute sotto l’egida dell’UNESCO il 27 Marzo 1962.
1994 – In Italia si svolgono le elezioni politiche che vedono la vittoria di Silvio Berlusconi e della coalizione di centrodestra, Forza Italia alleata al Nord con la Lega di Umberto Bossi e al Sud con il Movimento Sociale di Gianfranco Fini, sulle due coalizioni di centro e di sinistra.
Proverbio salentino: ALLA NCHIANATA NI ETIMU CIUCCIU MIU
Alla salita ci vediamo asino mio.
Quando arriveranno le difficoltà allora si vedrà di che pasta sei fatto ed io sarò lì a guardarti.
Insomma è alla prova dei fatti che si misurano le persone, perché a chiacchierare son tutti bravi.
Category: Costume e società