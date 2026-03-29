GINO PAOLI: TRA MITO TELEVISIVO E REALTA’, POETA ANARCHICO O FIGLIO DEL PATRIARCATO?

Melcore Valerio_______Sarà che fin da bambini non ci siamo mai accontentati di ammirare la superficie smeraldo di uno stagno. Per capire cosa si celasse davvero sul fondo, l’istinto ci guidava a lanciare un sasso nell’acqua, portando a galla il fango e la fauna nascosta. È un riflesso condizionato che scatta anche oggi, davanti allo schermo televisivo, quando assistiamo al sistematico “lavaggio a secco” delle biografie dei nostri intoccabili miti dello spettacolo.

Se c’è un caso emblematico di questo processo di santificazione mediatica, è quello di Gino Paoli. Il cantautore genovese viene spesso dipinto come il poeta introverso e romantico della nostra musica. Ma se proviamo a gettare un sasso in quello stagno celebrativo, la narrazione di una vita perennemente “disgregata” e caotica assume contorni molto meno poetici e decisamente più spigolosi.

Oggi i salotti televisivi amano etichettarlo come “l’anarchico”, alimentando il mito del cantautore maledetto che vive di sola arte. La realtà biografica ci racconta però un’altra storia: quella di un rampollo dell’alta borghesia. Figlio di un ingegnere navale e cresciuto nella “Genova bene”, Paoli ha affrontato la sua ribellione giovanile con un privilegio raro, quello di una solida rete di sicurezza. Mentre i colleghi di estrazione popolare dovevano lottare per la sopravvivenza economica, lui poteva permettersi il lusso di non studiare, di giocare a fare il pittore esistenzialista e di fondare i primi complessi musicali sapendo che, in caso di fallimento, il pasto caldo a casa non sarebbe mai mancato. La sua era un’anarchia confortevole.

La “vita disgregata” di Paoli trova la sua massima espressione nella sfera privata, spesso giustificata dai media con l’alibi dell’amore tormentato. Spogliata del romanticismo televisivo, la cronaca dei fatti restituisce l’immagine di un machismo tipico di una cultura patriarcale in cui all’artista tutto era perdonato. Paoli ha vissuto le sue relazioni all’insegna del caos e del tradimento sistematico: sposato con Anna Fabbri, intrecciò una celebre e ostentata relazione con Ornella Vanoni. Ma il turbine sentimentale non si fermò lì, traducendosi in una catena di infedeltà reciproche e umiliazioni pubbliche che foraggiavano i rotocalchi dell’epoca.

Il capitolo più controverso e sintomatico di questa esistenza sregolata rimane la vicenda legata a Stefania Sandrelli. Iniziò a frequentare l’attrice quando lei aveva appena 15 anni e lui 27. Un uomo adulto, per giunta sposato, che divenne padre di una bambina (Amanda) fuori dal matrimonio, sfidando frontalmente la morale dell’Italia conservatrice di quegli anni. Un evento che oggi verrebbe analizzato sotto una luce morale (e legale) ben diversa, ma che la macchina del mito ha preferito archiviare sotto la comoda etichetta della “vita spericolata” dell’artista.

Alla fine, la televisione preferisce inquadrare il “cielo in una stanza”, ignorando deliberatamente le macerie sul pavimento. Gino Paoli resta un pilastro della musica italiana, ma la sua biografia, se letta senza sconti, ci ricorda che dietro la nebbia nostalgica dei “quattro amici al bar” si nasconde un uomo dalle contraddizioni profonde e dai privilegi intoccabili.

Il culmine dell’impatto mediatico, l’evento che trasformò definitivamente l’adultero in un “poeta maledetto” intoccabile, fu il tentato suicidio dell’11 luglio 1963. Paoli si sparò un colpo di pistola al petto, e il proiettile si fermò vicino al cuore. I media andarono in cortocircuito totale.

La cronaca nera si fuse con la critica musicale e il gossip. Quell’atto disperato, figlio di dinamiche psicologiche complesse e di un caos esistenziale profondo, venne impacchettato dalla stampa come il gesto estremo del romantico per eccellenza, lacerato dal peso del mondo e dall’amore.

Fu il “lavaggio a secco” definitivo, lo sparo cancellò le ombre del cinismo borghese e del tradimento seriale, cristallizzando per sempre l’immagine del bohémien tormentato.



La stampa degli anni ’60, fingendo di condannarlo, fu in realtà la vera costruttrice del suo piedistallo. Gli scandali non distrussero la sua carriera, al contrario, le diedero quello spessore tragico e vissuto che la televisione di oggi, accendendo le luci calde della nostalgia, si limita a lucidare.

Naturalmente non bisogna confondere l’uomo con l’artista, a quest’ultimo la musica italiana tanto deve, ma non possiamo indicare ai giovani questi modelli di artisti.

Alla sua penna e alla sua voce la musica italiana deve pagine immortali, capolavori assoluti che hanno segnato un’epoca e che continueranno giustamente a risuonare nel nostro bagaglio culturale. Tuttavia, il genio artistico non può trasformarsi in un alibi per le ombre, gli inciampi e le scelte controverse di una vita intera.

Ammirare l’opera non significa elevare l’autore a maestro: ai giovani di oggi, in cerca di fari etici e comportamentali da seguire, non possiamo certo indicare questo modello umano. Possiamo, e forse dobbiamo, insegnare loro a godere della pura bellezza de Il cielo in una stanza, lasciando però il suo creatore a fare i conti con le proprie, irrisolte, contraddizioni.

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