XYLELLA, I CONTI NON TORNANO AL MINISTRO FRANCESCO LOLLOBRIGIDA

(Rdl) ___________________ “Sono stati buttati tanti soldi su queste vicende“. Dichiarazioni choc sulla gestione della Xylella del ministro dell’ Agricoltura Francesco Lollobrigida, intervenuto ieri a Manduria ad una manifestazione enogastronomica.

“C’è un emendamento proposto dalle forze politiche del centrodestra, che io condivido, che ho condiviso anche nella stesura, in accordo devo dire anche con le Regioni, per arrivare alla nomina di un commissario che ponga fine all’assenza strategica.

Sono stati buttati tanti soldi su queste vicende.

Abbiamo chiesto alle forze dell’ordine anche di chiarire in maniera netta ciò che è stato sbagliato in passato, perché ci risultano dei conti che non tornano affatto rispetto alle spese e degli impianti in particolare. Soldi che servivano a sostituire le piante che, invece, sono stati dati senza che questa sostituzione sia avvenuta. Abbiamo chiesto ad Agea di fare verifiche puntuali insieme all’Agenzia dei controlli, alla Guardia di Finanza e alle altre forze dell’ordine, perché per noi i nuovi investimenti devono essere efficaci per garantire il patrimonio ambientale, oltre che la produzione olivicola”. _______________

LA RICERCA nel nostro articolo del 23 febbraio scorso

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