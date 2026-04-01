GIOVANE ARRESTATO PER STALKING

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ____________

STALKING E MINACCE NELLA NOTTE: DECISIVO INTERVENTO DEI CARABINIERI, ARRESTATO 36ENNE.

Nella notte appena trascorsa, i militari della Stazione dei Carabinieri di Gagliano del Capo hanno portato a termine un intervento tempestivo ed efficace che ha condotto all’arresto, in flagranza di reato, di un uomo 36enne del posto, ritenuto presunto responsabile di atti persecutori aggravati.

L’operazione giunge al termine di un’attenta attività di verifica e monitoraggio avviata a seguito di una segnalazione presentata lo scorso 14 marzo dalla moglie dell’uomo, verosimilmente già vittima di reiterate condotte vessatorie.

Dopo l’interruzione della relazione e l’allontanamento dalla casa familiare avvenuto nel mese di ottobre 2025, l’uomo avrebbe infatti intrapreso una sistematica attività persecutoria nei confronti della donna, probabilmente motivata da futili ragioni riconducibili a gelosia e al tentativo di riallacciare il rapporto.

La vittima sarebbe stata oggetto di continue telefonate, aggressioni verbali e minacce, comportamenti che – sebbene non precedentemente formalizzati – avrebbero generato in lei un perdurante stato di ansia e un fondato timore per la propria incolumità.



A seguito dell’attivazione della procedura prevista dal cosiddetto “Codice Rosso”, i Carabinieri hanno garantito un intervento immediato e strutturato, fornendo alla donna tutte le informazioni utili sui servizi di supporto, incluso il numero di pubblica utilità e la possibilità di rivolgersi ai centri antiviolenza presenti sul territorio. Contestualmente, è stata disposta nei suoi confronti una vigilanza generica radiocollegata.



Determinante si è rivelato l’intervento dei militari dell’Arma nella tarda serata di ieri, quando l’uomo è stato sorpreso sotto l’abitazione della vittima in evidente stato di alterazione dovuto

all’abuso di alcol. Nonostante l’invito ad allontanarsi, il 36enne ha continuato a suonare insistentemente al campanello, rifiutandosi di desistere e tentando di introdursi nell’abitazione contro la volontà della donna.

Bloccato dai Carabinieri, è stato arrestato. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce, come disposto dal PM di turno della Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini.



L’episodio evidenzia ancora una volta la costante attenzione dell’Arma dei Carabinieri nella tutela delle vittime di violenza e la rapidità di intervento nel contrasto a fenomeni di particolare allarme sociale come lo stalking, garantendo protezione immediata e concreta a chi si trova in situazioni di pericolo.

È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase preliminare e che eventuali colpevolezze in ordine alle violazioni contestate dovranno essere accertate in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.



Lecce, 1aprile 2026



Category: Cronaca