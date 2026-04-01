ARRESTATO GIOVANE DI CASARANO ACCUSATO DI FURTI IN ESERCIZI PUBBLICI

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce _______________

FURTI A RAFFICA NELLA NOTTE: ARRESTATO UN 28ENNE DAI CARABINIERI. DECISIVE LE INDAGINI DEI MILITARI DELLA COMPAGNIA CARABINIERI DI CASARANO CHE RICOSTRUISCONO MESI DI FURTI TRA BAR, SUPERMERCATO E AUTO



Nel pomeriggio di ieri, a Casarano, i Carabinieri della Stazione locale hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa in data 31 marzo 2026 dal Tribunale di Lecce – Sezione G.I.P., nei confronti di un 28enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. Il provvedimento cautelare scaturisce da un’articolata attività investigativa condotta dai militari dell’Arma, che hanno raccolto elementi indiziari ritenuti, allo stato, gravi in ordine alla presunta responsabilità dell’indagato in relazione a una serie di reati contro il patrimonio. In particolare, secondo l’ipotesi accusatoria avanzata dalla Procura della Repubblica di Lecce e accolta dal G.I.P., l’uomo sarebbe coinvolto in diversi episodi di furto aggravato commessi, in orario notturno, tra agosto e novembre 2025 ai danni di un bar del centro cittadino di Casarano, mediante effrazione della porta d’ingresso, nonché in un ulteriore tentativo di furto ai danni dello stesso esercizio commerciale.



Il medesimo risulterebbe inoltre indagato per un tentato furto di generi alimentari ai danni di un supermercato del posto e per un furto di un’autovettura, entrambi episodi verificatisi nel medesimo arco temporale.



L’attività investigativa, sviluppata attraverso mirati accertamenti e riscontri, ha consentito ai Carabinieri di delineare un quadro indiziario che ha portato all’emissione della misura cautelare da parte dell’Autorità Giudiziaria.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase preliminare e che eventuali colpevolezze in ordine alle violazioni contestate dovranno essere accertate in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.



Lecce, 1aprile 2026

Category: Cronaca