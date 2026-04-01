TREPUZZI, MAXI SEQUESTRO DI UN TERRENO TRASFORMATO IN UNA DISCARICA ABUSIVA, UN DENUNCIATO

di Flora Fina ______________

Blitz della Guardia di Finanza di Lecce che nei giorni scorsi ha sequestrato a Trepuzzi un terreno di circa 12.000 metri quadrati utilizzato come discarica abusiva. L’operazione rientra nei controlli economico-ambientali condotti dal Corpo sul territorio salentino.

All’interno dell’area i militari hanno trovato cumuli di rifiuti di ogni genere abbandonati direttamente sul terreno, senza alcuna protezione. Tra i materiali rinvenuti scarti edili, rifiuti legnosi e metallici, vecchi mobili, pannelli coibentati, pneumatici e contenitori in plastica.

Il proprietario del terreno è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Lecce per gestione illecita di rifiuti. Al momento il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità dell’indagato sarà accertata solo in caso di condanna definitiva.

Category: Cronaca