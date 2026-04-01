GALATINA, COLPO NOTTURNO IN UNA GIOIELLERIA PER CIRCA 50MILA EURO

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Paura e incredulità questa mattina a Galatina, dove una nota gioielleria del centro storico è stata presa di mira dai ladri durante la notte. L’obiettivo dei malviventi è stato un bottino consistente, stimato intorno ai 50mila euro.

Secondo le prime ricostruzioni, i delinquenti hanno forzato la grata di sicurezza dell’edificio situato al primo piano, entrando dall’accesso del terrazzo per poi introdursi nei locali della gioielleria. All’interno hanno razziato vetrine ed espositori, impossessandosi di numerosi monili e oggetti preziosi, prima di dileguarsi senza lasciare immediatamente tracce.

Il furto è stato scoperto solo all’apertura dell’attività, quando i titolari si sono recati in negozio per iniziare la giornata di lavoro. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato locale, insieme alla Polizia Scientifica, per i rilievi e la raccolta di eventuali prove.

Le forze dell’ordine stanno analizzando impronte digitali, tracce biologiche e filmati dei sistemi di videosorveglianza, sia della gioielleria che delle abitazioni vicine, nella speranza di ricostruire i movimenti dei ladri e risalire ai responsabili.

Category: Cronaca