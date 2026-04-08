“UGO” di Carla Vistarini torna stasera al Cavallino Bianco di Galatina

Rdl______ Questa sera al Cavallino Bianco di Galatina torna “Ugo” la commedia premio Idi di Carla Vistarini, autrice e paroliera italiana.

La stessa Vistarini con un post sulle sue pagine social annuncia la replica di questa sera inserita nel cartellone di Puglia Culture presso lo storico teatro di Galatina.

“Ci vorrebbe un gorilla come UGO, nella vita di ognuno per capire cosa conta veramente: conservare sempre la capacità di sorprendersi come fanno i bambini, la voglia di dare una possibilità all’impossibile, la gioia di accettare il cambiamento, la disponibilità ad amare e riprendere il cammino interrotto con più entusiasmo di prima, senza temere di mostrare emozioni, di ridere e piangere, di commuoversi e gioire. Tutto in allegria, quell’allegria che si chiama UGO.” Scrive Carla Vistarini e continua: “UGO torna al suo pubblico, questa volta a Galatina (LE), con Ivan Raganato, Maria Antonietta Vacca, Alisia Mariano, compagnia di Scena Muta. Regia di Ivan Raganato. Una serata speciale, da segnarsi nel cuore. Buon divertimento al fortunato pubblico e in bocca al lupo agli incliti attori. Al Teatro Cavallino Bianco.”

L’appuntamento dunque questa sera alle 21.00.

per info 3273773846

Category: Costume e società