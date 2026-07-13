LA RASSEGNA ‘PALAZZO LEUZZI IN ARTE’ A GALATONE DA SABATO 25

Nota stampa degli organizzatori _________________

Partirà sabato 25 luglio 2026, la prima rassegna estiva di teatro musica e cultura ‘Palazzo Leuzzi in Arte’ nell’atrio del meraviglioso Palazzo storico omonimo di Galatone. Il cartellone proposto è curato dalla Compagnia Salvatore Della Villa e proseguirà fino all’11 settembre. Una programmazione eterogenea di prosa, monologo d’autore, musica classica e contemporanea, poesia e cinema nata grazie all’ospitalità del Centro culturale ‘Palazzo Leuzzi’ e della Fam. Funtò-Antonaci, del Circolo Cittadino di Galatone e dell’Ass. Tracce Creative. Sipario ore 21.15 per tutti gli appuntamenti.

Primo appuntamento sabato 25 luglio con uno dei monologhi più longevi messo in scena da Salvatore Della Villa, ‘Il Grigio’ di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, con le musiche di Gianluigi Antonaci, andato in scena tra il 1988 e il 1990, è uno degli spettacoli più applauditi di Giorgio Gaber, oltre che un testo straordinario, parte ormai della storia del nostro teatro.

Con un testo attualissimo per linguaggio, contenuti e ritmi narrativi, Gaber porta sulla scena i sentimenti, le paure, le debolezze dell’animo umano, analizzate senza pudore, né ipocrisie. Questo rutilante monologo si dipana lungo una trama di avventure esilaranti, grottesche, surreali, in cui il rovello interiore del protagonista svela la voce della sua coscienza, quel “qualcosa che non faccia addormentare i tuoi dubbi” e che lo accompagna nel suo processo di maturazione. Gaber lo aveva definito “il più musicale” dei suoi spettacoli, sebbene non vi avesse inserito nessuna delle sue canzoni. La musicalità dello spettacolo, infatti, sussiste nella misura in cui la crea il suo interprete.

Un uomo decide di vivere in una nuova casa alla periferia di una città con la voglia di allontanarsi da tutto, riflettere, ritrovarsi, rimettere un po’ a posto le cose della sua vita, lavorare. Ha la necessità e la volontà di lasciarsi alle spalle quella sua quotidianità di una vita banale intrisa di ipocrisia, volgarità, un matrimonio non riuscito, un’amante delusa, l’estraneità del figlio, e l’illusione che L’Amore è una parola strana. Vola troppo. Andrebbe sostituita.

Si prosegue domenica 2 agosto con il Concerto d’Amore ‘D’Amore e d’Incanto’, con le voci di Serena Scarinzi e Serena Serra, al pianoforte Valerio De Giorgi, per la regia di Salvatore Della Villa. Amore disperato, amore mai amato, amore messo in croce, amore che resiste, e se Dio esiste, Voi, vi ritroverete là in quel necessario e incantevole tormento di una condizione mai definita e definitiva. L’ incontro di una cosa chiamata amore che scava e ferisce o si apre in un abisso di meraviglia o di un dolore. L’ amore che dà vita e che la vita lo toglie o lo brucia. L’ amore che rapisce senza ragione alla dolcezza. L’ amore violento che lascia il segno. L’ amore che si traduce in poesia, in danza, in canto d’ amore.

Terzo appuntamento giovedì 13 agosto con la nuova produzione di Tracce Creative ‘Almaranda’per Stefano Benni con Chiara Serena Brunetta, Salvatore Cezza, Angelo Rizzo per la regia di Salvatore Della Villa. ‘Almaranda’ è un viaggio immersivo in un mondo di fantasie e personaggi onirici, immaginario, creato dalla penna visionaria di Stefano Benni. Attraverso una serie di racconti e personaggi straordinari, l’opera esplora le profondità dell’animo umano, rivelando stravaganze, vulnerabilità, eccessi e sogni. Con la sua scrittura unica e poetica, Stefano Benni ci guida in un percorso di scoperta e riflessione, dove la parola e la fantasia si fondono in un teatro giovane e vibrante.

Giovedì 20 agosto, appuntamento con la musica di ‘Mozart e Salieri’ messa in voce tratta dall’opera di Aleksandr Puškin con Salvatore Della Villa e Simone Perracchio, quartetto d’archi, con l’adattamento e la regia di Salvatore Della Villa. Scritto nel 1830, ‘Mozart e Salieri’ è microdramma facente parte delle ‘Piccole tragedie’ di Aleksandr Puškin, tratta la nota leggenda romantica dell’invidia che spinse il compositore italiano Antonio Salieri ad avvelenare il collega Wolfgang Amadeus Mozart. Divenne un’opera omonima di Rimskij-Korsakov (1897) e fu presa a spunto da Peter Shaffer per la pièce Amadeus (1978), da cui Miloš Forman derivò a sua volta un film vincitore di otto premi Oscar (1984). Puškin prende in giro, alla fine del suo dramma, le dicerie degli sciocchi. Nel suo dramma, Mozart e Salieri rappresentano due mondi poetici opposti l’uno all’altro. Mozart rappresenta l’artista che non ha predecessori né seguaci, che è senza scuola, cui tutto è donato, al quale gli dei dettano la musica. Salieri invece è uno che è diventato famoso con lo studio, con l’applicazione, con il sacrificio.

‘Fonèmas’ Architetture Sonore è una creazione di Gianluigi Antonaci, in scena martedì 1 settembre, che trasforma la parola parlata e il suono elettronico in veri e propri elementi strutturali, come se la poesia non fosse solo letta, ma edificata nello spazio attraverso i circuiti. ‘Fonèmas’ è una performance transdisciplinare che esplora il confine labile tra il significato della parola e la sua pura vibrazione fisica. In questo spazio, il testo poetico non è un elemento isolato, ma la pietra angolare di una costruzione acustica in tempo reale. I fonemi – le unità minime e indivisibili del linguaggio umano – vengono isolati, ripetuti, campionati e manipolati dai sintetizzatori, trasformando la voce in uno strumento e il sintetizzatore in un interprete letterario. Il risultato è un’opera aperta, un’architettura invisibile fatta di bit, carne, sillabe e frequenze. Un dialogo ipnotico tra la fragilità dell’analogico umano e la potenza del digitale.

La rassegna si chiuderà venerdì 11 settembre con ‘Film Corto’, serata dedicata al cinema, con la proiezione di cortometraggi, girati da registi salentini e/o ambientati in Salento. Nel corso della serata, interverranno i registi e il cast per presentare il loro lavoro, in conversazione con il pubblico.

Info e Prenotazioni:

Prenotazione obbligatoria con WhatsApp al 379.3366994

Biglietto €15,00 intero, €10 ridotto under 25 e over 65

Ingresso gratuito per Film Corto

PALAZZO LEUZZI Via Giacomo Leuzzi 73 Galatone

CARTELLONE

PALAZZO LEUZZI IN ARTE

Rassegna estiva di teatro musica e cultura

estate 2026

GALATONE

Sipario ore 21.15

sabato 25 luglio

Salvatore Della Villa

IL GRIGIO

di Giorgio Gaber e Sandro Luporini

musiche originali Gianluigi Antonaci

sonorizzazione Rocco Angilè

video Andrea Federico

regia Salvatore Della Villa

domenica 2 agosto

D’AMORE E D’INCANTO Concerto d’Amore

voci Serena Scarinzi Serena Serra

pianoforte Valerio De Giorgi

regia Salvatore Della Villa

giovedì 13 agosto

ALMARANDA per Stefano Benni

con Chiara Serena Brunetta, Salvatore Cezza, Angelo Rizzo

regia Salvatore Della Villa

giovedì 20 agosto

MOZART E SALIERI

dall’opera di Aleksandr Puškin

con Salvatore Della Villa e Simone Perracchio

adattamento e regia Salvatore Della Villa

martedì 1 settembre

FONÈMAS Architetture Sonore

creazione di Gianluigi Antonaci

venerdì 11 settembre

FILM CORTO

proiezione di cortometraggi

ingresso gratuito

Category: Costume e società, Cultura, Eventi