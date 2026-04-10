LA SALIS FRANCESE FINISCE IN CELLA
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Category: Costume e società
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QUALE FUTURO PER I TERRITORI RURALI, SEMPRE PIU’ AL CENTRO DI VASTI INTERESSI SPECULATIVI? E PER LE COMUNITA’ LOCALI? UN INCONTRO A MESAGNE VENERDI’ 10
(Rdl) ___________Quale futuro per i territori rurali e le comunità locali? Dall’aula al terreno: un incontro in auditorium e una passeggiata patrimoniale nell’agro di Mesagne venerdì 10 aprile ore 9.30 . Mesagne. Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Epifanio Ferdinando”. L’evento si inserisce nell’ambito di Geonight, la Notte Internazionale della Geografia promossa da EUGEO (Association of European Geografical […]
RASSEGNA “Trame di pasta – voci di terra e radici”: “Passeggiata narrata”, INTERVENTI E DEGUSTAZIONE DI ORECCHIETTE “Manta” AL SUGO DI POMODORO INTEGRALE “Le Muse”, A MORCIANO DI LEUCA VENERDI’ 10
(Rdl) ________________ Venerdì 10 aprile 2026, alle ore 18, all’agriturismo Sante Le Muse di Morciano (strada comunale Salve Morciano n.3) è in programma “Trame di pasta – voci di terra e radici”. Il secondo appuntamento della tre giorni itinerante organizzata sul territorio dal Pastificio Manta insieme all’artista visiva Fabiana Renzo, arriva, dunque, nel cuore del Capo […]
IN RICORDO DELLA CANTANTE LIRICA CLOE ELMO UN OMAGGIO A LECCE GIOVEDI’ 9
di Raffaele Polo _____________ ‘Una voce per Cloe’ è il titolo dell’evento in programma giovedì 9 aprile 2026 (ore 10.30) e dedicato a Cloe Elmo (Lecce, 9 aprile 1910 – Ankara , 24 maggio 1962) una delle più celebri mezzosoprano della lirica italiana, nell’anniversario della sua nascita avvenuta proprio al civico 32 della piazzetta leccese […]
STATO DELL’ARTE FESTIVAL, NUOVA SFIDA CREATIVA: MOSTRA FOTOGRAFICA ITINERANTE DI BRUNO BARILLARI SU PLANCE PUBBLICITARIE A LECCE DA MARTEDI 7 E FINO A VENERDI’ 24 APRILE
(l.c.) _________________ Immagini d’autore in mostra su plance pubblicitarie della città di Lecce. Nuovo atto creativo firmato Stato dell’Arte Festival, rassegna di Icon Radio Visual Group – con direttore artistico GeGè Telesforo – che ha a cuore i temi della sostenibilità e della contaminazione tra ambiti culturali: tema di questa edizione, che ha come sottotitolo “Suoni, luoghi, […]
CAMPI SALENTINA ALLA VENTICINQUESIMA EDIZIONE DELLA ‘CITTA’ DEL LIBRO’ DA GIOVEDI’ 23 A DOMENICA 26 APRILE
(l.c.) ________________ Campi Salentina si prepara ad accogliere una nuova, attesa edizione della Città del Libro, storica rassegna dedicata all’editoria e alla cultura che nel 2026 taglia il traguardo della 25ª edizione (e il 31° anno dalla sua nascita). La rassegna si terrà da giovedì 23 a domenica 26 aprile 2026, confermando il suo legame con il centro della […]
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