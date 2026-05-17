DIARIO DEL GIORNO / DOMENCA 17 MAGGIO 2026

Buongiorno!

Oggi è domenica 17 maggio 2026.

Nel 2026, la solennità dell’Ascensione del Signore si celebra domenica 17 maggio secondo il calendario liturgico cattolico romano. Sebbene tradizionalmente cada di giovedì (40 giorni dopo Pasqua), in Italia viene celebrata la domenica successiva.

Al giorno dell’Ascensione la religiosità popolare ha attribuito una sacralità straordinaria, perché segna il collegamento fra il cielo e la terra.

Anticamente si svolgeva anche una processione a mezzogiorno in memoria degli apostoli che avevano accompagnato Gesù al monte degli Ulivi assistendo alla sua ascensione in cielo.

San Pasquale.

Pascual Baylón Yubero (Torrehermosa, 16 maggio 1540- Villareal, 17 maggio 1592). E stato un religioso e mistico spagnolo dell’Ordine dei Frati Minori Alcantarini. Protettore dei cuochi e dei pasticceri.

Buon onomastico a chi porta questo nome.

Tanti cari auguri alla nostra amica sarda Bruna Ibba Mancosu, che oggi festeggia il suo compleanno!

E tanti auguri di buon compleanno alla nostra amica e collega giornalista Giovanna Ciracì.

Il 17 maggio 1972 l’organizzazione comunista Lotta Continua assassina il commissario Luigi Calabresi.



Il 17 maggio 1973, primo anniversario della morte del commissario Calabresi, avvenne un attentato ad opera di Gianfranco Bertoli, ex militante del Partito Comunista Italiano, in conseguenza del quale quattro persone persero la vita e cinquantadue rimasero ferite.

Come oggi, nel 1990, l’omosessualità viene rimossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità dall’elenco delle malattie mentali. Da allora, la data odierna è la giornata mondiale contro l’ omofobia, proposta dello scrittore della Martinica francese Louis-Georges Tin.

Proverbio salentino: CI CHIANTA FAE COGGHIE UNGULI

Chi pianta fave raccoglie baccelli.

Insomma si raccoglie ciò che si semina, per cui se vuoi raccogliere i frutti devi affrontare la fatica di coltivarne le piante, ma non solo, devi anche sapere ciò che stai seminando.

E a questo proposito i nostri vecchi raccontavano “nnu culacchiu”.

Un giorno un poveraccio preso dai morsi della fame si inoltrò in un campo di fave nel periodo in cui questi gustosi legumi sono giunti a maturazione. Dopo averne mangiato a sazietà prese la bisaccia che aveva sulla spalla e cominciò a riempirla di fave, mentre lo faceva gridava dalla contentezza: ” FAE FAE E FAZZA – CENTU TUMENI CU NDE FAZZA” e poi ancora:” FAE FAEE E FAZZA CENTU…”.

Il proprietario del terreno sopraggiunto sul posto ascoltando la preghiera che il poveraccio rivolgeva alla Provvidenza, ossia di dare ” centu tumeni” ossia di dare un raccolto abbondante, ne ebbe compassione e rimase nascosto a godersi la scena. Perché se era vero che lo stava derubando era pur vero che il poverino chiedeva che il buon Dio fosse generoso nei confronti del proprietario del terreno.

Dopo aver mangiato a sazietà ed essersi riempita la bisaccia il motivetto però cambiò e da: ” FAE FAE E FAZZA – CENTU TUMENI CU NDE FAZZA” passò a: ” E MO CA AGGIU CHINU LA MIA BISAZZA – QUANTU CAZZU OLE CU NDE FAZZA FAZZA” …” E MO CA AGGIU CHINU LA MIA BISAZZA…”, ossia “ora che ho riempito la mia bisaccia quante ne vuol fare ne faccia”. Ma non fece in tempo a ripetere il ritornello, che il contadino, proprietario del campo, armato di un nodoso bastone, gli tolse tutte le fave raccolte, e gli mandò di traverso quelle che aveva mangiato.

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