L’APPUNTAMENTO CHE SEGNA L’INIZIO DEL IV CONVEGNO NAZIONALE UNITALY-FIERA 2026

Rdl______Prende ufficialmente il via la fase preparatoria del IV Convegno Nazionale – Fiera UNITALY 2026, che si svolgerà nelle giornate del 23 • 24 • 25 Ottobre 2026.

Per l’occasione è convocata una riunione ufficiale aperta a tutti coloro che desiderano partecipare a scopo informativo, conoscitivo e collaborativo, rivolta a imprenditori, artigiani, commercianti, professionisti, associazioni, artisti, operatori del settore turistico, culturale ed enogastronomico e aziende interessate a prendere parte a un progetto di rilevanza nazionale e internazionale.

L’appuntamento è per Lunedì 25 Maggio 2026 ore 19:00 presso E’lite RestaurantVia Circonvallazione – Lizzanello (LE).

La serata sarà coordinata da Maria Antonietta Vacca, Direttrice Artistica dell’evento UNITALY 2026.

Interverrà il fondatore e organizzatore del progetto UNITALY, Tonio Vangeli, insieme a importanti ospiti istituzionali, professionisti ed esponenti del panorama culturale e associativo nazionale e internazionale.

Tra le presenze confermate il Senatore Dott. Antonio Trevisi, la Dott.ssa Maby Palmisano, Presidente COMITES Washington, in videoconferenza dagli Stati Uniti, Gabriella Vetrugno, Architetto Designer da Firenze, Claudio David, Vice Direttore Artistico da Roma e il Dott. Giuseppe Lombardi, Direttore Esecutivo Fondazione Rambaldi e Vice Presidente Rambaldi Promotions. Project Manager Italy Trade House, e Delegato affari internazionali Fondazione Repubblica degli Italiani.

PARTNER UFFICIALE DELL’EVENTO

Château d’Ax New Form

Per adesioni è necessario inviare una email di candidatura entro e non oltre il 23 Maggio 2026 al seguente indirizzo:📩 info@chateaudaxnewform.itNel corso dell’incontro saranno illustrati obiettivi, programmi, partnership e opportunità legate al IV Convegno Nazionale – Fiera UNITALY 2026, creando un importante momento di confronto, networking e condivisione progettuale.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Category: Costume e società