TELEVISIONE / LA VITTORIA DEL CANTAUTORE LORENZO AD “Amici”

di Elena Vada ________________

Ieri sera, domenica 17 maggio, abbiamo fatto un sorriso guardando questa simpatica trasmissione, molto gradita ai giovanissimi…e non solo.

Anche quest’anno, il talent più famoso di Canale 5, “Amici di Maria De Filippi”, è giunto alla fine.

Siamo all’ ultima puntata della venticinquesima edizione, nella quale si sono sfidati sei giovani artisti (tre ballerini e tre cantanti): Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Angie e Lorenzo.

A decretare il vincitore è stato il pubblico da casa mentre i giudici consueti: Elena D’Amario, Amadeus e Gigi D’Alessio, si sono goduti lo spettacolo.

Prima di scoprire il vincitore assoluto vengono assegnati: il Premio della Critica della stampa, al ballerino Emiliano; Il premio Unicità di Oreo, ancora ad Emiliano. Il premio Marlù, è stato vinto da ogni allievo. Il Premio delle Radio è andato ad Angie.

Ed ecco la proclamazione.

A vincere questa edizione di “Amici” è il cantante Lorenzo, che si aggiudica il premio da 150mila euro, in gettoni d’oro.

Dopo l’annuncio, Lorenzo guarda la Coppa senza toccarla, non crede ai suoi occhi, è completamente stordito e ci mette un poco a comprendere il tutto.

Poi prende fiato e dice: “Sono entrato qua dentro con tante paure e dubbi. Amici è fatto di tantissime persone, io mi sono stupito in questi mesi e vorrei ringraziarle tutte. È stata una esperienza unica, non mi aspettavo di arrivare fino qui.”

Lorenzo Salvetti è un cantante polistrumentista. Ha 18 anni e vive Verona. La sua professoressa di riferimento, nel programma, è stata Lorella Cuccarini.

La sua vittoria, secondo me, è meritata.

Ragazzo che si presenta semplice, pulito, determinato e preparatissimo.

Ottimo cantautore, nonostante la giovane età. Lo rivedremo e sentiremo, la qualità c’è!

Category: Cultura, Eventi