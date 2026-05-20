GALATINA, UNA DENUNCIA PER SPACCIO

Report della Questura di Lecce ______________

Galatina: la Polizia di Stato denuncia in stato li libertà un 23enne per detenzione ai fini di spaccio, detenzione di munizioni senza autorizzazione, detenzione di banconote false e porto di coltello

Nella serata del 17 maggio u.s., un agente della Polizia di Stato, libero dal servizio, mentre transitava in una via periferica della città di Galatina ha notato un garage, già conosciuto come abituale luogo di ritrovo per spacciatori e tossicodipendenti, con la luce accesa e un maxi scooter parcheggiato all’ingresso. Il locale, situato nei pressi di una palazzina di edilizia popolare, era già stato in passato oggetto di attività investigative in materia di stupefacenti.

Insospettito, l’agente della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Galatina (nella foto di copertina, ndr) ha deciso di appostarsi, osservando un sospetto andirivieni di persone che entravano nel suddetto garage, vi sostavano per pochi minuti e si allontanavano subito dopo. Richiesto l’ausilio di una pattuglia della Squadra Volanti del Commissariato, gli agenti procedevano a un controllo più approfondito del locale.

All’interno veniva identificato un uomo di 23 anni, originario di Galatina, già noto alle forze dell’ordine poiché in passato indagato per attività di spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti. Sottoposto a un primo controllo, il giovane estraeva dalla biancheria intima sette involucri in cellophane termosaldati. La successiva perquisizione personale permetteva di rinvenire un ulteriore involucro termosaldato, denaro contante in banconote di piccolo taglio e un mazzo di chiavi riconducibile allo scooter parcheggiato all’ingresso.

La perquisizione estesa al motoveicolo consentiva di recuperare ulteriore sostanza stupefacente, un bilancino di precisione, cinque proiettili calibro 7.65 e una banconota da 50 euro verosimilmente falsa. Nella disponibilità immediata del giovane veniva inoltre trovato un coltello con lama superiore ai dieci centimetri.

Gli accertamenti tecnici della Polizia Scientifica confermavano che gli involucri contenevano in totale otto grammi di cocaina e una dose di hashish.

Al termine delle attività di rito, il 23enne veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, detenzione abusiva di munizionamento, porto ingiustificato di arma da taglio e detenzione di banconota falsa. Tutto il materiale rinvenuto (nella foto sotto, ndr), compresa la somma di denaro ritenuta provento dell’attività di spaccio, veniva sottoposto a sequestro.

Il giovane era già stato ritenuto da questo Ufficio soggetto di elevata pericolosità sociale, in ragione della reiterata commissione di reati. Proprio per tale motivo, nell’aprile 2025, su richiesta del Commissariato, il Sig. Questore della Provincia di Lecce aveva emesso nei suoi confronti la misura di prevenzione dell’Avviso Orale.

Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.

Lecce, 19 maggio 2026

Category: Cronaca