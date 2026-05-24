CORIGLIANO D’OTRANTO, I CARABINIERI RECUPERANO AUTO RUBATA

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ______________

Il rapido coordinamento operativo e il costante controllo del territorio hanno consentito ai Carabinieri della Stazione di Corigliano d’Otranto di recuperare un’autovettura appena sottratta e arrestare, in flagranza di reato, il presunto autore del furto.

Nella tarda mattinata di ieri, intorno alle ore 11.00, i militari dell’Arma, dopo aver acquisito una nota di ricerca diramata dalla Centrale Operativa della compagnia Carabinieri di Maglie relativa al furto di un’utilitaria, hanno immediatamente avviato le attività di localizzazione del veicolo segnalato.

L’attenzione e la tempestività dell’intervento hanno permesso di individuare l’autovettura lungo la Strada Statale 16, in direzione sud, dove i Carabinieri sono riusciti a bloccarla e a fermare il conducente, identificato in un 28enne, originario di Otranto e già noto alle Forze dell’Ordine.

L’azione dei militari ha consentito di restituire in tempi rapidi il mezzo al legittimo proprietario, un anziano cittadino, evitando ulteriori conseguenze derivanti dalla sottrazione del veicolo.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, come disposto dal Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Lecce, che conduce le indagini.

L’episodio conferma l’importanza della sinergia tra la Centrale Operativa e i presidi territoriali dell’Arma, il cui intervento tempestivo continua a rappresentare un presidio concreto di sicurezza e vicinanza per la collettività.

È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.



Lecce, 24.05.2026

Category: Cronaca