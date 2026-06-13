UN GOVANE DI ALESSANO E UNO DI RUFFANO DENUNCIATI PER SPACCIO

(Rdl) ________________ Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Taurisano (nella foto) hanno denunciato a piede libero due persone, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, dopo due distinte operazioni antidroga.

Eccone i dettagli.

Nella giornata del 9 giugno scorso, lungo la Gallipoli – Santa Maria di Leuca, nel territorio di Presicce–Acquarica, i poliziotti hanno fermato un’autovettura con tre persone a bordo. Il loro nervosismo e un vistoso rigonfiamento nella tasca dei pantaloncini del conducente – un giovane di 37 anni di Alessano – hanno spinto gli agenti ad approfondire il controllo.

La perquisizione ha portato al rinvenimento di un pacchetto di sigarette contenente 8,18 gr di crack e 2,15 gr. di cocaina e una banconota da 20 euro.

L’ispezione, estesa al veicolo, ha permesso di ritrovare nella tasca della portiera anteriore destra una chiave di un’autovettura Fiat di cui l’uomo non ha saputo giustificare la provenienza.

Le attività sono poi proseguite presso l’abitazione dell’uomo, dove sono stati rinvenuti:

-materiale plastico e strumenti per il confezionamento delle dosi;

– un bilancino di precisione;

– un’agenda manoscritta, con all’interno vari elenchi di numeri di telefono.

Durante la perquisizione domiciliare, al citofono dell’abitazione ha suonato una persona, già nota alle forze dell’ordine che, trovatosi di fronte un agente in borghese con il distintivo al collo, ha tentato di nascondere delle banconote in tasca, giustificando la sua presenza con la scusa di dover restituire 30 euro: una versione che non ha convinto gli inquirenti.

Al termine delle attività, il giovane è stato deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio, e per ricettazione vista la sua incapacità di rispondere circa la chiave della autovettura FIAT rinvenuta nella sua disponibilità.

Nella notte dell’11 giugno scorso una pattuglia del Commissariato di Taurisano, durante il consueto controllo del territorio, in transito in una strada di campagna priva di illuminazione, ha notato due autovetture affiancate con i fari accesi.

Alla vista della Polizia, uno dei due veicoli si è dato ad una precipitosa fuga facendo perdere le proprie tracce. L’altra vettura è stata invece prontamente bloccata. A bordo vi erano due persone, tra cui un 18enne di Ruffano.

Il forte stato di agitazione dei due ha spinto gli agenti a eseguire una perquisizione sul posto. Il controllo ha dato esito positivo in quanto il 18enne nascondeva all’interno della bocca una bustina in plastica trasparente contenente 11 involucri sigillati per un peso complessivo di 3,1 grammi, divisi in 6 involucri contenenti 1,6 grammi di crack e 5 involucri contenenti 1,5 grammi di cocaina.

Sul sedile del passeggero, dove sedeva il giovane, sono stati inoltre rinvenuti un portafoglio con 195 euro in contanti e due smartphone.

Il 18enne è stato deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio.

Tutto il materiale rinvenuto tra cui: droga, bilancini, agende, telefoni, denaro e la chiave dell’autovettura è stato sottoposto a sequestro, rimanendo a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

Lecce, 13 giugno 2026

Category: Cronaca