DOMENICA 21 A COPERTINO IL PREMIO “Voli di versi”. QUESTA MATTINA LA PRESENTAZIONE IN PROVINCIA

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IL 21 GIUGNO A COPERTINO TORNA “VOLI DI VERSI”: PRESENTATO IN PROVINCIA IL PREMIO E I NOVE VINCITORI DELLA QUARTA EDIZIONE

Ispirato dalla figura di San Giuseppe da Copertino e dai suoi “voli” mistici, simbolo di elevazione spirituale, superamento dei propri limiti e contemplazione poetica, il 21 giugno torna “Voli di versi”, il Premio organizzato dall’associazione culturale Azione Parallela, in collaborazione con Giubbe Verdi Salento e Edizioni Milella.

La quarta edizione dell’importante riconoscimento letterario e culturale, promosso con il patrocinio della Provincia di Lecce, della Presidenza del Consiglio regionale della Puglia, del Comune di Copertino, dell’Università del Salento, della Camera di Commercio di Lecce e del Museo Castromediano, è stata presentata oggi a Palazzo Adorno.

Il Premio “Voli di Versi” si svolgerà domenica prossima 21 giugno, con inizio alle ore 20, nel Giardino del Vescovo, presso il santuario della Madonna della Grottella, a Copertino, luogo legato alla memoria di San Giuseppe Desa. L’evento sarà introdotto dal professore Carlo Alberto Augieri e condotto da Maria Antonietta Vacca e Ivan Raganato.

Alla conferenza stampa, in cui sono stati annunciati anche i nomi delle figure di spicco della cultura e dell’impegno sociale premiati quest’anno, sono intervenuti il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino, il direttore artistico del Premio Carlo Alberto Augeri, la presidente di Azione parallela Maria Antonietta Vacca, il direttore del Polo Bibliomuseale Luigi De Luca, il presidente di Giubbe Verdi Salento Gianluca Calò e per gli organizzatori, Antonio Leo, Ivan Raganato e Alessandra Marulli, curatrice della progettazione grafica del Premio insieme a Raissa Cordella.

“Manifestazioni come Voli di Versi hanno il merito di mettere al centro il valore della cultura, del talento e dell’impegno personale, trasformandoli in un patrimonio condiviso. Ogni percorso di crescita, ogni traguardo raggiunto dai premiati, non rappresenta soltanto una soddisfazione individuale, ma diventa uno spunto e uno sprone per la vita degli altri, soprattutto per le giovani generazioni. Il senso più profondo di questa iniziativa è proprio quello di contribuire alla dimensione collettiva del volo: non un esercizio solitario, ma la capacità di volare alto insieme, alimentando curiosità, creatività e desiderio di migliorarsi. Perché una comunità cresce davvero quando è capace di riconoscere e valorizzare le sue migliori energie, trasformando le storie di ciascuno in un’occasione di crescita per tutti”, ha evidenziato il presidente della Provincia Fabio Tarantino.

I nove premiati dell’edizione 2026, scelti per essersi distinti nei valori sociali di comunità, quali lavoro, cultura, senso civico e per aver dato lustro al territorio salentino e non solo, a livello nazionale e internazionale, sono: Stella Falzone, direttrice del Museo Marta di Taranto; Lorenzo Zecca, presidente Banca Bcc Leverano; Il Coro dei Cantori di Ippocrate; Antonio Errico, scrittore; Giuseppe Gigli, ricercatore; Antonio Castrignanò, musicista; Beatrice Stasi, prorettrice dell’Università del Salento; Samuele Carrino, attore protagonista del film “Il ragazzo dai pantaloni rosa”.

Tra i premiati, inoltre, anche la giornalista Monica Maggioni, che ritirerà il riconoscimento nel corso dell’anno, in un evento collaterale di “Voli di versi”.

Nato con l’obiettivo di promuovere il dialogo tra diverse forme espressive e valorizzare personalità che si distinguono nei rispettivi ambiti professionali e umani, “il Premio Voli di versi rappresenta ormai una realtà consolidata nel panorama culturale locale e regionale, che sta crescendo sempre di più. Quest’anno, inoltre, sarà dato spazio anche alla solidarietà, con la raccolta di fondi a sostegno di Federica, una giovane ragazza affetta da atrofia muscolare con distress respiratorio (SMA), il cui sogno è poter volare a Parigi”, ha dichiarato Antonio Leo.

Il Premio che sarà consegnato il 21 giugno prossimo è una maiolica, su cui è stato riportato un disegno a matita, dal titolo “Le ali del cuore”, realizzato e donato dal noto pittore e scultore salentino Enrico Muscetra.

Lecce, 16 giugno 2026

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