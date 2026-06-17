RIMANE DI FRANCESCO

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L’U.S. Lecce comunica di aver prolungato il rapporto contrattuale con l’allenatore della Prima Squadra Eusebio Di Francesco.

Il tecnico, il cui contratto si era già automaticamente rinnovato fino al 30 giugno 2027 a seguito del raggiungimento della salvezza, ha sottoscritto un nuovo accordo fino al termine della stagione sportiva 2027/2028.

“Sono estremamente felice di aver prolungato la mia avventura con questa società” – le prime parole del tecnico Di Francesco. “Ringrazio per questo attestato di stima il Presidente Saverio Sticchi Damiani, tutti i soci ed il Responsabile dell’Area Tecnica della Prima Squadra Stefano Trinchera. Le mie motivazioni saranno massime al pari di quelle del mio arrivo a Lecce. Ho ancora negli occhi la spinta dei tifosi giallorossi nell’ultima sfida casalinga con il Genoa e l’esodo di tifosi salentini al Mapei Stadium. Siamo chiamati a continuare a scrivere la storia di questo Club come abbiamo fatto nella scorsa annata, sapendo che ci sarà da soffrire, ma restando tutti uniti potremo raggiungere il traguardo”.

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